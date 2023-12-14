新华网东京12月14日电（记者郭丹 胡晓格）从惊现中国北京三里屯太古里、杭州万象城等时尚商业街区，到亮相匈牙利2023布达佩斯艺术展,再到日本东京展出……以中国艺术家、设计师袁泽铭创作的文化IP“大卫猿”为主题的展览正在东京原宿举行，吸引日本、泰国、英国、马来西亚等国家的众多观众前来参观，成为中国潮流文化IP加速“出海”的缩影。

“大卫猿”主题展览现场。（主办方供图）

本次展览是大卫猿系列艺术品首次在日本亮相，展出了大卫猿IP的复制版画、立体造型作品和艺术玩具周边等50余件展品。谈及创作的初衷，“孤独是人类的本质，但当孤独者遇到了一个可以与其共鸣的灵魂，或许可以更坦然地面对孤独，甚至在孤独中找到乐趣。大卫猿是猩猩的形态，也是人类的姿态，是介于人与自然之间的‘中间态’，这告诉我们任意两个孤独者之间都有共通之处。”袁泽铭说。

在展览现场，一台以猩猩为原型灰色毛茸茸的大卫猿音响引得现场观众连连称赞，该音响已入驻日本茑屋家电。专程从富山县赶来参观的滨田润太朗告诉记者，“音响设计巧妙、可爱，版画作品色彩绚丽、充满内涵，让我切身感受到了艺术的魅力”。

本次展览将持续至12月17日，由研美株式会社经营的画廊SOMSOC画廊主办。画廊负责人东山研说，希望通过展出东方现代艺术家基于亚洲文化核心价值观创作的既有东方特色又充满现代前沿风格的艺术作品，推动艺术在传承的基础上进一步创新，并实现超越。

原宿是日本青年文化和街头时尚的发源地，在距离此次展览举办地不远处，就是中国潮流文化娱乐公司泡泡玛特在日本开设的首家门店。

12月11日，在东京原宿拍摄的泡泡玛特日本首家门店。记者 胡晓格 摄

今年8月，泡泡玛特发布的2023年中期业绩显示，上半年泡泡玛特实现营收28.14亿元，同比增长19.3%；净利润4.77亿元，同比增长43.3%，已超去年全年。

值得关注的是，泡泡玛特海外业务延续高速增长态势，港澳台及海外收入3.76亿元，同比增长近140%；经营利润7889万元。此外，随着IP的不断丰富，新锐IP实现高增长。

2022年7月，泡泡玛特日本首家门店亮相东京原宿，在此之前已在日本试水快闪店、机器人商店、展会等业务模式。为提升日本市场对中国潮流玩具的接受度，公司与上野阳介、大久保博人等本土知名艺术家开展IP合作，推动中国潮流文化在日本生根发芽。目前，泡泡玛特已在日本开设了9家直营店和近20个机器人商店，推特账号粉丝人数达2.7万人。

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