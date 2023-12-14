新华社日内瓦12月13日电（记者 聂晓阳）联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）总干事菲利普·拉扎里尼13日在第二届全球难民论坛上表示，加沙地带人民正面临几十年来最黑暗的历史。应结束对加沙的围困，以便为当地人民提供足够的援助。

为期3天的第二届全球难民论坛当天在日内瓦开幕。拉扎里尼在论坛上发表演讲时说，他日前到访加沙时看到，一辆载有人道主义援助物资的卡车引发混乱，饥饿的人们不顾一切拦停卡车索要食物，“那里简直就是人间地狱”。

拉扎里尼说，目前大部分加沙居民都处于流离失所状态，原来人口20多万的加沙南部城市拉法目前集中了超过100万人，成为一座“帐篷城市”。近东救济工程处开办的学校等设施中居住着大量流离失所者，工作人员提供的援助很快将枯竭。

拉扎里尼表示，加沙人民正面临几十年来最黑暗的历史。在无休止的轰炸面前，人们的时间和选择正迅速减少。他呼吁立即在加沙实现人道主义停火，结束对加沙的围困，以便为当地人民提供足够的援助。

加沙地带人口大约230万。据统计，巴以新一轮冲突10月7日爆发以来，已有85%的加沙民众流离失所。联合国难民署官员本月13日警告，加沙地带正形成严重人道主义灾难，预计会有更多民众死亡、遭受痛苦、或流离失所，这将影响整个中东地区。

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