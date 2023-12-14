新华社柏林12月13日电（记者李超 杜哲宇）德国执政联盟13日结束为期数周的谈判，就2024年联邦预算达成一致。依据联邦政府发布的公告，德国明年将恢复执行因新冠疫情、能源危机而暂停数年的“债务刹车”，同时以削减气候转型项目支出的方式应对预算缺口。

新冠疫情暴发后，德国2020年推出一揽子经济纾困计划，暂停遵循宪法中“债务刹车”条款。德国联邦宪法法院上月裁定，政府不得将原计划用于应对疫情的600亿欧元应急贷款用作气候转型项目基金，这导致2024年联邦预算出现170亿欧元缺口。这一裁决也为执政联盟三党间的预算谈判带来困难。

德国总理朔尔茨13日在记者会上说，这一裁决对政府预算制定产生“根本性影响”，政府不得不用更少的钱来实现其优先目标。受此影响，德国“气候与转型基金”今后数年都将受到不同程度削减，预计到2027年将共计削减450亿欧元。

德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克在记者会上说，为应对预算缺口并确保气候转型核心项目不受影响，政府将削减对电动汽车、太阳能等行业的补贴。

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