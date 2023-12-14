新华社东京12月14日电 通讯：“难忘的旅华故事”获奖者期盼日中和平友好

新华社记者胡晓格

“我愿珍惜先辈们冒着生命危险搭建的日中文化纽带，继续跳着祈祷和平的舞蹈。”日前在中国驻日本大使馆举行的“难忘的旅华故事”征文比赛颁奖典礼上，日本松山芭蕾舞团团长森下洋子这样表达她对中日和平友好的期盼。

森下洋子和松山芭蕾舞团总代表清水哲太郎在12日举行的颁奖典礼上获颁特别奖。1955年，松山芭蕾舞团成为世界上第一个将“白毛女”故事搬上芭蕾舞台的艺术团体。此后，芭蕾舞剧《白毛女》多次在中日舞台上演，为中日两国民间文化交流发挥了重要作用。

清水夫妇在获奖作品中讲述了他们通过芭蕾舞，特别是《白毛女》与中国结下的友谊。1966年，清水前往中国留学，一边在北京语言学院（现北京语言大学）学习中文，一边在中央芭蕾舞团接受芭蕾舞训练。回顾两年的留学生涯，清水说：“中国人不怕困难、勇于挑战的姿态非常值得学习，看到他们我也不由得变得主动起来，积极生活。”

另一名特别奖获得者、滋贺县知事三日月大造在获奖征文中介绍了滋贺县和湖南省开展友好交流的历程。2013年，三日月大造以国会议员的身份参观北京卢沟桥。他在获奖征文中写道：“我深深感受到了战争的悲惨，我在心中发誓，绝不会让战争重演”。

公司职员高畑友香的作品《香香、中国和我》获得最高奖中国大使奖，讲述了她与大熊猫“香香”的不解之缘。2017年，上野动物园为刚出生的大熊猫幼崽面向日本全国征集名字，高畑友香第一时间提交了“香香”。“香香”当选后，高畑友香更加依恋“香香”，也更加熟悉中国。她在颁奖典礼上说：“我人生的一半时光都是在中国度过的，在中国的生活经历是我的人生财富，我期待续写自己和‘香香’的故事，促进日中友好交流。”

本次比赛由日本侨报社主办，今年是第六届。比赛面向日本人征集他们旅华期间的珍贵往事，共收到来自日本、马来西亚和中国香港等国家和地区的230余份参赛作品，参赛者年龄从14岁至85岁不等，涵盖公务员、公司职员、大学教师、医生、记者等职业。比赛评出最高奖中国大使奖一名、特别奖三名以及一二三等奖若干名。

中国驻日本大使吴江浩为获奖代表颁奖。他表示，中日邦交正常化50余年来，两国关系在艰难曲折中取得长足发展。历史反复证明，两国人民是维护和发展健康稳定中日关系的中流砥柱。希望日本民众更多亲身了解和体验新时代中国发展，同中国朋友增进交往和友谊，共同开创两国关系的光明未来。

在颁奖典礼正式开始前，清水夫妇带领舞团团员为现场嘉宾献上了《白毛女》演出，缅怀两国先辈为改善日中关系所作贡献。

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