作者：苏傲古(Augusto Soto)

西班牙“与中国对话”项目负责人 前联合国文明联盟全球专家

近日，中国宣布将自2023年12月1日至2024年11月30日，对6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策，其中包括西班牙、法国、德国、意大利、荷兰五个欧盟成员国。人文交流是中欧关系的重要支柱，因此，该举措对促进中欧关系具有积极的里程碑意义。

12月7日至8日，第24届中欧领导人会晤在北京举行，是中欧领导人四年来的首次线下峰会，意义深远。全世界都期待中欧在坦诚交流之后，能在危机重重的国际形势下释放积极信号。

从现实的宏观视角来看，欧盟应该认识到，中美领导人旧金山峰会不仅有助于稳定中美关系、开启亚太合作新篇章，也是中欧在互联互通问题上寻求共识的机遇之窗。

在新冠疫情暴发前几年，有欧盟官员经常提出，虽然欧盟整体并未加入“一带一路”倡议，但这并不意味着欧盟排除了在其他大洲、地区或市场开展合作的可能性。由于当时欧洲没有协调一致的计划和行动，这种情况也可以理解。2021年，欧盟启动了自己的全球基础设施投资计划——“全球门户”计划，旨在2027年前为可持续的高质量项目筹集3000亿欧元。因此，欧盟有理由探索创新的合资企业。

“全球门户”的计划提出正值新冠疫情肆虐之时。而在如今疫后复苏时期，尽管采取行动的余地更大，但新挑战仍在不断浮现。例如，巴以冲突持续，战火甚至可能蔓延至整个中东，更不用说非洲等地业已存在的其他潜在危机。

一些分析人士认为，“全球门户”计划是欧盟对中国“一带一路”倡议的回应和可持续替代方案。但如果我们从务实角度出发，实事求是地结合贸易、投资、创新、外交和战略考量等因素来看待国际关系的话，“全球门户”可能只是一件徒有其表的“艺术品”。

“全球门户”计划因其规模宏大、目标高远，备受欧盟和主要欧洲国家的吹捧，欧盟也在公开表态中说它“考虑了东道国当地社区的长期利益”。但理智告诉我们，中欧合作的时机似乎已经成熟。无论是中国，还是现在的欧盟，都不约而同地选择了大型基建项目作为切入点，来增进相关国家福祉，这些项目与《联合国2030年可持续发展议程》及《巴黎协定》的目标高度契合。

图片来源：新华社

首先，中国在全球范围内推动“一带一路”倡议已有10年，目前已有150多个国家参与，经验独一无二。同样，在“全球门户”框架下，欧洲相关机构在西巴尔干、东欧、中亚、“印太”地区和非洲的项目也已初步开展。这种重复毫无必要。如果不能最大限度地减少潜资金浪费，不能把有限的人力物力集中高效使用，它就无法发挥应有的潜力。“一带一路”倡议和“全球门户”计划都涵盖正处于冲突的国家及其周边地区，其中最突出的是巴勒斯坦、以色列及其伙伴或盟友。

两周前，在欧盟外交与安全政策高级代表博雷利访问中东，支持巴以和谈，促进和平解决冲突。随后，阿拉伯、伊斯兰国家外长代表团访华，请求中国在该地区开展外交活动。我们不应忘记，今年春天中国在实现伊朗和沙特外交关系正常化过程中发挥了关键作用，并在其他地区扮演了和平斡旋者和调解人的角色。欧盟和中国可以在促进中东和平方面开展对话与合作。

在战乱地区开展外交活动刻不容缓，同时，还有一些地区虽然当前没有冲突发生，但可能刚刚结束冲突，或贫穷落后，或危机四伏，或疫情延宕，百废待兴——我们也要考虑这些地区的投资、基础设施、建设以及未来重建问题。

图片来源：中国日报

中欧双方还应探讨重启《中欧全面投资协定》。该协定相关谈判已于2020年12月结束，是同类协定中迄今为止最具前景的一项。彼时，新任美国总统的拜登呼吁在2021年“谨慎行事”，《中欧全面投资协定》随即被欧方叫停。但也有一些欧洲领导人指出，《中欧全面投资协定》的谈判历时近8年，来之不易，不应浪费与中国这个广阔市场和长期合作伙伴达成历史性协议的机会。《中欧全面投资协定》本可成为促进中欧公平竞争的平台——这也正是欧盟一直以来想要的，但已错失良机。

双方应牢记，该协定为欧盟投资者提供了前所未有的市场准入，为欧洲企业在华经营提供了确定性和可预见性——对投资欧洲的中国企业也是如此。与2020年时一样，今年《中欧全面投资协定》很有可能调整规则，从而在彼此的市场竞争中提供更公平的环境和更公正的待遇。欧方应努力解决阻碍《中欧全面投资协定》的敏感问题，让该协定得以全面实施。

探索“一带一路”倡议和“全球门户”计划如何协同发展，在重启《中欧全面投资协定》谈判、处理未决问题方面展示善意——这些建设性举措，可能有助于中欧建立系统性伙伴关系。即使不能保证在大多数领域，我们也要尽己所能，在可行的领域建立这样的关系。

本文原标题为 "High stakes summit"

责编 | 宋平 栾瑞英

编辑 | 张钊

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