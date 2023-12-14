越南驻华大使范星梅（图片来源：海外网）

今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。越南驻华大使范星梅日前接受海外网采访时表达了将越中全面战略合作伙伴关系提升至新水平的期待。

范星梅表示，越中两国和两国人民之间的传统友谊源远流长。在双方共同努力下，越中全面战略合作伙伴关系继续保持稳定发展势头，取得许多重要成果。在政治层面，双方高层保持频密交往，有助于增进两党、两国之间的政治互信。双方各部门、各地方交流合作更趋密切，两国民间交流取得许多务实成果。

范星梅介绍，经贸合作继续成为越中关系的一大亮点。中国保持了越南最大贸易伙伴和第二大出口市场地位，越南是中国在东盟最大贸易伙伴。今年前11个月，中国对越投资项目数量位居首位。越中在旅游、文化和教育等领域的合作继续取得新进展。目前越中两国直航航班加快恢复，今年前10个月，中国赴越游客超过130万人次。

范星梅表示，越中双方还在多边框架和场合保持积极配合，支持东盟在区域架构中的中心地位，遵守联合国宪章宗旨和原则，旨在促进地区乃至世界和平、稳定和发展。

范星梅认为，越中发扬两党、两国高层领导之间交流传统，进一步巩固政治互信，积极推进各领域合作走向深入，有助于推动双边关系迈进更务实、更有效的新发展阶段。在双方优势、潜力、需求和现有双边关系的基础上，在两党、两国和两国人民的决心和共同努力下，未来越中全面战略合作伙伴关系将呈现蓬勃发展势头，造福两国人民，促进地区乃至世界和平、合作与发展。

（来源：海外网）

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