新华社华沙12月13日电（记者张章 张琨）由总理图斯克领导的波兰新一届政府13日宣誓就职。这是图斯克时隔9年后再次出任总理。

据波通社报道，波兰总统杜达当天任命新一届政府成员，随后新政府成员在总统府宣誓就职。除图斯克外，新一届政府成员还包括副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅斯、副总理兼数字化部长克日什托夫·加夫科夫斯基、外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基和司法部长亚当·博德纳尔等。

图斯克12日在众议院发表施政演说，承诺政府将为公务员和教师增加工资，并让波兰尽快获得被欧盟冻结的恢复基金。众议院随后通过对图斯克政府的信任投票。

波兰众议院共有460个席位。在10月15日举行的议会选举中，法律与公正党继续保持众议院第一大党地位，但只获得众议院的194席，未能超过半数席位，失去独立执政资格。由公民联盟、“第三条道路”联盟和新左翼党组成的反对联盟总共获得248个席位。波兰总统杜达11月初宣布，根据议会传统，赢得议会选举的政党首先获得组阁机会，他决定将组阁任务交给来自法律与公正党的莫拉维茨基。

12月11日，由总理莫拉维茨基领导的波兰政府未能通过议会众议院信任投票，众议院随后选举图斯克为总理负责组阁。现年66岁的图斯克2007年至2014年任波兰总理，2014年至2019年任欧洲理事会主席。他领导的公民纲领党是公民联盟中的最主要政党。

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