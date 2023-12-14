新华社迪拜12月13日电 专访：《巴黎协定》首次全球盘点开启全球气候进程新篇章——访出席COP28的中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民

新华社记者郭爽 罗晨 邰背平

出席《联合国气候变化框架公约》（以下简称《公约》）第二十八次缔约方大会（COP28）的中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民13日接受新华社记者专访时表示，《巴黎协定》首次全球盘点向国际社会发出了强有力的积极信号，具有重要里程碑意义，开启了全球气候进程的新篇章。

经过两周的密集谈判，本次缔约方大会就《巴黎协定》首次全球盘点、减缓、适应、资金、损失与损害等多项议题达成“阿联酋共识”。

赵英民指出，本届大会在全球气候进程中是一次非常重要的会议，大会就《巴黎协定》生效以来进行第一次全球盘点，是一个总结过去、指引未来的非常重要的会议。

“中国对这次会议高度重视，习近平主席特别代表、中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议期间举行的世界气候行动峰会、‘77国集团和中国’气候变化领导人峰会，宣介中国主张，推动多边主义，加速绿色低碳转型，强调务实行动，为大会的成功注入了强大的政治推动力。”他说。

“中方认为，大会基本达到预期。”赵英民说。首次全球气候盘点开启了全球气候进程的新篇章，总结了成绩和缺口，进一步巩固了全球不可逆转的绿色低碳转型趋势，为未来指明了方向，向国际社会发出了强有力的积极信号，具有重要里程碑意义。

本次大会在开幕首日就通过了“损失与损害”基金决议。大会还完成了首次全球盘点，通过了全球适应目标框架和公正转型路径工作方案等一系列重要成果。赵英民表示，这展现了当前国际社会共同应对气候变化的努力，也反映了各方愿坚持多边主义，积极展现更多灵活性、建设性的趋势。大会取得的这些成果符合中方倡导的生态文明理念。

赵英民也指出，在目前的全球气候治理进程中，广大发展中国家的很多关切还没有得到充分的重视和解决，发达国家对气候变化负有不可推卸的历史责任，必须要发挥带头作用，在当前基础上率先大幅减排并尽早实现净零排放，在能源转型等关键行动上加快速度和力度，尽快兑现并切实增强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持规模和力度，确保全球公正转型，为发展中国家实现可持续发展提供应有的空间和必要的支持，更加积极回应发展中国家的关切。

赵英民强调，中方认为，应对气候变化问题必须雄心与务实兼备，关键还是在于务实行动、在于兑现作出的承诺、在于与雄心相匹配的实施手段的切实到位。《公约》及其《巴黎协定》确立的公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，以及国家自主贡献等制度安排是全球气候治理进程的基石。（参与记者：王东震、余福卿、王燕）

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