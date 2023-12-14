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联合国官员呼吁国际社会齐心协力关注和支持难民

2023年12月14日08:45 | 来源：新华网
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新华社日内瓦12月13日电（记者聂晓阳）联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪13日在全球难民论坛上表示，希望本届论坛能够推动国际社会加强团结，齐心协力确保世界各地的难民得到应有的关注和支持。

为期3天的第二届全球难民论坛当天在瑞士日内瓦拉开帷幕。格兰迪在开幕致辞中说，本届论坛在世界面临不平等加剧、贫困和气候变化等多重挑战下召开，国际社会应关注被迫流离失所和难民问题产生的深层次原因。他强调，世界上大多数危机之所以持续存在，是因为冲突各方和有影响力的国家缺乏政治解决冲突的方案。

格兰迪说，加沙地带正在遭受重大人道灾难，而且预计冲突还会导致更多平民伤亡和更多人流离失所。在本届论坛开幕之际，他重申联合国秘书长的呼吁，即立即在加沙地带实现持续的人道主义停火、释放被扣押人员并恢复对话，以彻底结束冲突，为以色列和巴勒斯坦人民带来真正的和平与安全。

格兰迪同时呼吁国际社会关注苏丹、叙利亚、阿富汗等其他地区紧迫的人道主义和难民危机。根据联合国发布的最新数据，目前全球共有超过1.14亿人被迫处于流离失所状态，其中约3600万是难民。

第73届联合国大会2018年12月通过《难民问题全球契约》，以帮助各国更好地应对难民问题。全球难民论坛每4年召开一次，是关于难民问题最大规模的国际会议。首届全球难民论坛于2019年12月召开。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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