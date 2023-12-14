新华社布鲁塞尔12月13日电（记者付一鸣）欧盟-西巴尔干国家峰会13日在比利时首都布鲁塞尔举行。欧盟领导人在会后发表的《布鲁塞尔宣言》中呼吁西巴尔干国家深化改革以“加快入盟进程”。

宣言重申欧盟对西巴尔干国家加入欧盟的“全面和明确的承诺”，呼吁这些国家在继续推进法治、司法独立等领域改革的基础上“加快入盟进程”。宣言说，欧盟致力于加速并进一步深化与西巴尔干国家的接触，包括定期举行欧盟-西巴尔干国家峰会、邀请西巴尔干国家参加欧盟高级别活动以及加强多边合作。

欧洲理事会主席米歇尔当天在峰会前表示，欧盟希望通过基于逐步一体化的做法，用更多的投资和经济发展让西巴尔干国家“尽快感受到与欧盟接触的积极影响”。

今年11月初，欧盟委员会提出了一项支持西巴尔干国家的新增长计划，其中包括60亿欧元的拨款和贷款，以加速该地区与欧盟的经济融合。

欧盟目前有27个成员国。西巴尔干国家包括塞尔维亚、克罗地亚、阿尔巴尼亚、北马其顿、波黑、黑山等。其中克罗地亚于2013年加入欧盟，其他西巴尔干国家虽不同程度地开启加入欧盟进程，但进展缓慢。

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