新华社海口12月13日电（记者严钰景）12日至13日，大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定第八次联合委员会会议在海南海口召开，柬埔寨、中国、老挝、缅甸、泰国和越南六国交通运输主管部门和相关机构负责人，共商大湄公河次区域互联互通合作新路径，推动货物及人员跨境运输便利化实现新的更大突破，为大湄公河次区域经济社会发展注入强大动力。

代表们一致认为，大湄公河次区域地缘相近、人缘相亲、文缘相通。近年，各成员国依托运输便利化委员会联合委员会等双多边机制，强化沟通、务实合作，在基础设施“硬联通”和制度规则“软联通”同步发力，减少了运输和贸易障碍，促进了商品、资金、技术、人员有效流通，为推动次区域经济社会健康可持续发展打下了良好基础。

会议审议通过《2024—2028年<大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定>实施工作计划》等文件，并就延长《关于实施<大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定>“早期收获”的谅解备忘录》相关事宜达成一致意见，决定自2024年4月1日恢复“早期收获”跨境运输业务，将“早期收获”谅解备忘录有效期延长至2026年12月31日。

会议期间举行《关于增加<大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定>议定书一的路线和出入境口岸的谅解备忘录》签署仪式。谅解备忘录当日生效后，各成员国将加快推动修订后的路线和过境口岸开放，并积极研究探索延伸新增其他路线和过境口岸，进一步织密跨境运输网络，促进大湄公河次区域共同繁荣发展。

中国代表团团长、交通运输部副部长李扬表示，下一步将持续加强各国互信合作，开展积极对话，组织各小组高官会议，不断提高国际道路通关便利化水平，进一步提升通关效率。同时，推动各项文件全面实施，加强执行力度和监管机制优化，不断提升区域国家间贸易交易水平，促进区域一体化。

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