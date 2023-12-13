王建刚

新华社联合国12月12日电（记者 王建刚）联合国大会12日召开紧急特别会议通过一项决议，要求在加沙地带立即实现人道主义停火。中国常驻联合国代表张军在决议通过后向新华社记者表示，中方对决议在联大高票通过表示欢迎，决议的通过反映了国际社会的人心所向，必须得到全面有效落实。

张军说，他11日同其他安理会成员国代表一道赴加沙地带与埃及交界的拉法口岸考察，加沙地带的人道灾难已经到了难以用语言描述的地步，绝不能再恶化下去。停火是压倒一切的前提，国际社会必须把立即停火作为共同目标和最紧迫事项，为此加大协调努力。中方同时支持开辟更多通向加沙地带的救援通道，加大人道物资准入,支持开展进一步外交斡旋，让所有被扣押人员早日获释。

张军表示，中方将继续发挥负责任作用，为恢复和平、拯救生命、缓解人道局势作出不懈努力。

当天的决议表决结果为153票赞成、10票反对、23票弃权。决议还要求各方遵守国际法义务，切实保护平民，并立即释放所有人质。这项决议得到100多个国家共提。中国也参加了共提，并在表决中投了赞成票。

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