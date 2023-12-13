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【世界说】中越跨境旅游持续升温 民间交流历久弥新

2023年12月13日10:32 | 来源：中国日报网
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中国日报网12月12日电 中国和越南互为近邻，多年来两国始终保持着密切的人文交流。近来，中越跨境旅游热度持续高涨，游客人数不断激增。数据显示，2023年1月至11月，中国游客已经成为越南旅游业的第二大客源。与此同时，中国也成为越南游客出游的首选目的地。

位于云南的河口口岸，是中越两国文化和经贸往来的重要门户。今年1月以来，自该口岸入境中国的越南游客数量持续增加。来自越南的游客陈越华（TRAN VIETHOA）表示，听说云南有很多美丽的景点，要亲自去看一看。

越南游客黄连（HOANG LIEN）说：“我要尽可能多地品尝各式各样的美食，我还要经常来玩，上次来的时候有些累。这次，我要把想去的地方都去个遍。”

另一位初次来到屏边苗族自治县的越南游客陈顺化（TRAN HUE）说：“这里不仅风景如画，同时给我印象最深的还有当地人的友善与好客。以后我会再带我的家人和朋友来这里。”

业内人士指出，自今年4月以来，来自越南的游客数量显著飙升。随着中越跨境旅游热度持续升温，当地旅行社也十分看好中越旅游的前景。

康辉旅行社河口分公司负责人表示说：“我没想到12月份还会有这么多的游客，旅游团数量一直在增加。预计即将到来的新年假期还会出现高峰，日均游客数量大概会达到3000人次。”

这位负责人还表示，明年将尝试为来自越南的游客提供自驾游服务，这已经在他们的必做清单上了。

越南旅游协会主席武世平此前也表示，旅游业是越南经济发展的重要支柱之一，中国是越南重要的国际游客来源地，同样中国也是越南游客出游首选目的地。期待未来能加快开通更多两国直飞航班，方便两国游客往来，增进两国人民间的相互了解，促进民心相通。

据悉，除了跨境旅游以外，中越两国各种形式的交流也在如火如荼地进行。2014年，河内大学孔子学院正式挂牌，这也是越南第一所孔子学院。到2022年6月，学院共招收学生近4000人。

刚刚过去的12月10日，2023年第四届中国·红河-越南·老街“两国一赛道”国际自行车赛在红河州河口民族文化广场顺利闭幕。

截至目前，这项赛事已成功举办了四届，有效增进了中越双方在体育领域的交流合作。同时，中越双方运动员通过比赛相互交流，相互学习，结下了深厚的友谊。

（编译：高琳琳 编辑：王晔 马芮）

(责编：艾雯、常红)

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