新华社北京12月12日电 题：为中越关系发展、构建亚洲命运共同体注入强劲动力——习近平总书记在越南媒体发表的署名文章引发强烈共鸣

新华社记者孙一 李勍 陶军

12月12日，在赴河内对越南进行国事访问之际，中共中央总书记、国家主席习近平在越南《人民报》发表题为《构建具有战略意义的中越命运共同体 开启携手迈向现代化的新篇章》的署名文章。

署名文章在越南和地区国家各界人士中引发强烈共鸣。他们表示，习近平总书记时隔六年再次访问越南，体现了中国对发展中越关系的高度重视。相信习近平总书记此访将推动两国关系发展步入新阶段，期待中国在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的过程中，让中国式现代化更多惠及周边，共同推动亚洲现代化进程，为包括越南在内的亚洲国家提供新的发展机遇，推动构建亚洲命运共同体。

这是2021年12月30日在河北定州国际陆港拍摄的“中越国际班列”。（新华社记者朱旭东摄）

双方高层像走亲戚一样常来常往

习近平总书记在署名文章中说，今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。我们坚持以信相交。两党两国高层像走亲戚一样常来常往。对此，越共中央对外部副部长吴黎文表示，越南视发展对华关系为对外政策的战略选择和头等优先，中国视发展对越关系为周边外交的优先方向，两党两国高层交往密切。

胡志明市国家大学下属人文社会科学大学国际关系学者阮曾毅说，越中都是共产党领导的社会主义国家，两党两国高层达成的重要共识推动双边关系不断向前发展。习近平总书记时隔六年再次访问越南，体现了中国对发展中越关系的高度重视，将为双边关系进一步发展注入强劲动力。

“越南和中国山水相连，是唇齿相依的好邻居、好朋友，非常高兴习近平总书记再访河内。”在越南首都河内市中心一家报摊，年逾七旬的报摊老板黎氏庄仔细阅读习近平总书记的署名文章。她说，自己非常关注此次访问期间双方将签署哪些合作文件。“我的外孙正在中国留学，希望他以后能为促进越中友谊作贡献。”

河内轻轨2号线、中越国际班列、智慧口岸、光伏和风能电站……从两国合作的一个个具体项目中，越南中国商会会长顾朝庆切实感受到中越坚持以利相融。他说，两国建立全面战略合作伙伴关系15年来，合作共赢始终是双方在经贸领域的鲜明特色，双方合作助力越南加快现代化建设步伐，增进越南人民福祉。期待习近平总书记此次访问推动两国进一步拓展合作领域，更多惠及两国和地区人民。

越南银行学院会计系大一学生阮氏兰芳对习近平总书记署名文章中关于中越“坚持以谊相亲”的阐述印象深刻。她说，中国影视剧和音乐深受越南人喜爱，越南歌手也在中国收获许多“粉丝”，这充分说明两国间文化相近、民心相通。“期待未来这样的人文交流越来越多，也希望中国朋友能够更多地了解越南文化。”

3月15日，在越南谅山省的友谊国际口岸，越南文化体育与旅游部旅游总局副局长何文超（前右二）向中国游客发放纪念品。（新华社记者胡佳丽摄）

擘画中越关系发展新蓝图

习近平总书记在署名文章中指出，中国党和政府始终将发展中越关系视为中国周边外交的优先方向，衷心希望两国不忘传统友好初心，牢记共同理想使命，携手走好社会主义道路，不断推动构建具有战略意义的命运共同体。

胡志明国家政治学院国际关系学者陶玉宝表示，建立全面战略合作伙伴关系15年来，越中双方各领域合作取得丰硕成果，这为两国推动双边关系步入新阶段提供了充分条件。

陶玉宝对习近平总书记提出“要进一步深化社会主义建设理论和实践经验交流”深有感触。他说，越中双方高度重视理论和经验交流，多次举办研讨会，期待未来两国在探索符合各自国情的现代化道路上取得新的更大成就。

习近平总书记关于中越要不断拓展在互联互通等领域合作的主张，让越南交通运输大学教师阮光明感到振奋。“中国在高速公路和高速铁路建设方面拥有成功经验。”他期待未来双方在高铁建设领域加强合作，研究制定符合越南自身国情的高铁发展方案，助力越南胜利实现越共十三大提出的目标。

“中越关系的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。”越南之声广播电台青年记者范秋水对此高度赞同。“中国人说‘远亲不如近邻’。”她说，希望习近平总书记此次访问进一步巩固两国传统友好关系，期待未来两国媒体间有更多交流的机会，以增进两国人民之间的了解与感情。

河内市中心一家传统越南餐馆负责人阮梅英在手机上阅读了习近平总书记的署名文章后说，习近平总书记提到“两国要增开更多直航航班，中国将鼓励更多中国游客来到越南观光旅游”，这让她备受鼓舞，“期待习近平总书记此访后，能有更多中国人来越南，体验越南美食，感受这里的文化，了解真实的越南”。

3月15日，在越南谅山省的友谊国际口岸，中国游客向越方工作人员挥手致意。（新华社记者胡佳丽摄）

共同推动亚洲现代化进程

习近平总书记在署名文章中指出，中国愿把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，同周边国家一道打造命运共同体，让大家一起过上好日子。中国将保持周边外交政策的延续性和稳定性，坚持与邻为善、以邻为伴和睦邻、安邻、富邻方针，同时赋予亲诚惠容理念新的内涵，让中国式现代化更多惠及周边，共同推动亚洲现代化进程，为包括越南在内的亚洲国家提供新的发展机遇。

柬埔寨亚洲愿景研究院研究员通孟戴维说，这篇署名文章体现了中国致力于进一步深化与邻国间关系、与各方共同建设和平安宁、繁荣美丽、友好共生的亚洲家园的愿望。中国通过提出共建“一带一路”倡议以及三大全球倡议，与越南和其他邻国分享和平发展成果，促进周边国家的互联互通和社会发展。“中国与周边国家加强合作对促进区域合作共赢、实现包容可持续发展、维护多边主义至关重要，将为构建人类命运共同体提供强大动力。”

中国-东盟自贸区建设有效推动区域贸易投资自由化便利化，新冠疫情期间中国东盟贸易逆势增长，中国与东盟国家致力于拓展数字经济、绿色经济等新兴领域的互利合作……从东盟国家同中国不断深化的友好合作中，马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦感受到，“中国提出的亲诚惠容周边外交理念，在发展与东盟国家的关系中得到具体体现”。

9月15日，在越南多乐省一家榴莲果园，一名果农初步清洁刚采摘的榴莲。依托中国-东盟博览会等平台，越来越多东盟国家的榴莲得以更加便捷地进入中国市场，并以更加优惠的价格走上消费者的餐桌。（新华社记者胡佳丽摄）

针对署名文章中多次提到的“构建亚洲命运共同体”，印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，构建亚洲命运共同体符合地区国家和人民的根本利益以及求和平、促发展的共同目标。他说，中国与地区国家的合作没有任何附加条件，广受欢迎。中国致力于与地区国家携手构建亚洲命运共同体，将为地区稳定发展繁荣注入动力，体现中国负责任大国的格局与担当。

“我们期待中国式现代化更多惠及周边，共同推进亚洲现代化进程。”泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏从署名文章中读到中国以自身发展为亚洲国家提供新发展机遇的坚定决心。他说，和平、合作、包容、融合的亚洲价值观在周边国家深入人心，期待此次访问为亚洲地区稳定发展繁荣增添新动力，为变乱交织的世界注入更多稳定性、确定性。（参与记者：毛鹏飞、余谦梁、吴长伟、高博、郑世波）

(责编：艾雯、刘洁妍)