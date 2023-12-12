新华社内罗毕12月11日电 专访：中非合作为非洲发展数字经济注入持续动能——访世贸组织副总干事张向晨

新华社记者黎华玲 刘万利

世界贸易组织副总干事张向晨日前在肯尼亚首都内罗毕接受新华社记者采访时说，近年来，在全球经济低速复苏背景下，越来越多的非洲国家将数字经济作为推动发展的新引擎，中国与非洲一直保持紧密联系，是非洲发展数字经济、实现现代化目标的天然合作伙伴。

张向晨说，在经济全球化过程中，世界南北方利益分配不平衡，发展中国家特别是非洲国家得到的收益有限。他强调，发展数字经济是未来在国际竞争中获得优势的重要途径，以此为特点的“再全球化”浪潮应该让包括非洲国家在内的发展中国家受益。

他指出，非洲拥有规模庞大的市场、较为宽松的市场环境和世界上最年轻的人口结构，“这些是非洲发展数字经济的优势”。但世贸组织研究发现，非洲国家在全球数字贸易中占比较低。

“非洲数字化为什么会落后？我想主要在于数字鸿沟的存在，包括数字基础设施、数字化所需知识和技能、规章制度等的欠缺，”张向晨说，“如果能够帮助非洲国家解决这些问题，相信非洲将在数字领域迎头赶上。”

张向晨表示，中国和非洲长期保持紧密联系，中国发展经验对非洲有重要借鉴价值。

近年来，在中非合作论坛和共建“一带一路”等机制引领下，越来越多的中国企业不断扩大对非投资。在尼日利亚和肯尼亚等国，中资企业搭建的移动支付平台为数千万用户提供安全、便捷的数字支付服务；中国电商平台让许多非洲民众足不出户就能将特色商品销售到世界各地。

张向晨表示，虽然数字经济能够改变一国的比较优势，“但是，数字经济不能完全脱离制造业等传统产业，特别是对于还没有完成工业化的非洲国家，数字经济只是未来的一个增长点，不是全部。非洲国家在发展数字经济的同时，仍应加强自身制造业发展，尽快实现工业化。”

他指出，中国提出的“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”“中非人才培养合作计划”等，将进一步推动非洲经济社会发展。

张向晨说，从中非合作态势看，未来会有更多中国企业来非洲投资，助推非洲数字化转型。

张向晨指出，非洲要实现数字化转型，最大的挑战之一是教育，非洲需要大量有技术的年轻人从事数字化相关工作，“中非人才培养合作计划”至关重要。他说，中国是非洲可以信赖的朋友，中非合作将为非洲发展数字经济注入持续动能。

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