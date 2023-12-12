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数说中国丨11月贸易规模创月度历史新高 中越经贸合作亮点纷呈

2023年12月12日19:35 | 来源：新华网
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新华社北京12月12日电 题：11月贸易规模创月度历史新高 中越经贸合作亮点纷呈

新华社记者邹多为、丁怡全、黄耀滕

今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年。海关总署12月12日发布数据显示，中国和越南双边贸易持续保持良好发展势头，今年前11个月中越货物贸易进出口总值1.45万亿元，同比增长3.6%，其中，11月当月中越进出口1619.2亿元，同比增长12.5%，规模创月度历史新高。

近年来，得益于中越持续推进区域经济一体化，支持企业开展互联互通、数字经济、绿色发展、跨境电商等战略和新兴领域合作，中越经贸合作取得丰硕成果。自2016年起，越南保持中国在东盟的第一大贸易伙伴位置，今年前11个月中越贸易占中国与东盟贸易的25%。

具体看来，中国与越南产业链供应链合作日益紧密。今年前11个月，中越两国中间产品进出口1.01万亿元，占中越贸易的69.8%。其中，平板显示模组类、音视频设备类、锂电池类产品同比分别增长12.3%、17.1%、10.8%。

中国与越南农业领域合作空间广阔，农产品进出口规模持续扩大。12月11日，一批重36吨的越南鲜甘薯从位于广西的水口口岸入境，从农产品“绿色通道”驶出海关监管区。

龙州晟睿商贸有限公司总经理李卫告诉记者：“在水口海关的大力支持和优质服务下，该批鲜甘薯从申报进口到放行全程只要2个小时，最大程度地保证了甘薯的新鲜度，在国内市场应该会很受欢迎。”

同一天，在中越边境云南段最大口岸——河口口岸，一辆辆满载蔬菜、水果的货车在工作人员引导下，有序驶出。通关后，产自云南的娃娃菜、芹菜、卷心菜等进入越南，很快可以端上当地民众的餐桌。“入冬以来，产自云南的瓜果蔬菜进入了出口旺季，深受越南市场青睐。”河口出入境边防检查站执勤三队副队长王鑫告诉记者。

据统计，今年前11个月，中国进口越南农产品446.2亿元，同比增长20.3%。其中，2022年新增准入的鲜榴莲、鲜甘薯、燕窝合计进口146.5亿元，占同期自越南农产品进口的32.8%。

与此同时，中国的蔬菜、温带水果也受到越南市场欢迎。前11个月，中国对越南出口农产品343.1亿元，同比增长3.1%。其中，蔬菜、柑橘、鲜葡萄分别出口65.8亿元、23.9亿元和13亿元，同比分别增长12.7%、29.1%和1.7%。

此外，新冠疫情防控转段后经济恢复发展，带动了边境贸易恢复性增长。前11个月，中国以边境小额贸易、边民互市贸易方式合计对越南进出口1185.8亿元，同比增长35.1%，拉动中越进出口增速2.2个百分点。其中，广西、云南对越南边境贸易均快速恢复，同比分别增长34.4%、65.6%。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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