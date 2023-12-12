新华社北京12月12日电 题：中国经济回升向好的世界回响

新华社记者杜静 刘轶芳

2023年是中国三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。这一年，中国顶住外部压力、克服内部困难，经济回升向好，高质量发展扎实推进。国际观察人士认为，在世界经济艰难复苏之际，中国经济回升向好提振了全球增长信心。

今年以来，中国经济回升向好，前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，增速在主要经济体中仍名列前茅。与此同时，经济发展的内生动力不断增强，前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率升至83.2%，其中三季度贡献率提升至94.8%。

国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·巴奈特指出，中国仍然是全球经济增长最大引擎，贡献全球增长量的三分之一。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，在全球经济面临下行压力的背景下，中国经济展现出巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，中国仍然是全球经济增长的关键引擎。

日本SUGENA株式会社董事长须毛原勲说，中国经济回升向好态势明显，在全球主要经济体中增速突出，是世界经济的重要增长引擎，中国经济增长对亚太地区经济发展影响巨大。

黎巴嫩丝绸之路研究院院长、黎巴嫩中国对话之路协会主席瓦里夫·库迈哈表示，随着中国经济回升向好，全球商界对中国继续为全球经济复苏和稳定作出贡献信心不断增强。“中国经济巨轮将驶向繁荣的彼岸，为世界人民带来福祉。”

在刚刚落幕的泰国国际汽车博览会上，中国电动车在30多个参展品牌中销量领先。“这是以往车展从没有过的情况，”泰国一家汽车媒体说，“在长期被日系燃油车主导的泰国市场，这一局面令人惊讶。”

在泰国汽车研究院院长江萨看来，这样的结果并不意外。他说，近年来中国电动车在泰掀起热潮，提高了电动车普及程度，来泰投资的中国车企还带来了电池等配套产业，带动泰国建立电动车产业链，这些都将助力泰国成为东盟领先的新能源汽车市场。

中国电动汽车行业的爆发式增长是中国推进高质量发展的一个缩影。近年来，中国深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚定不移推进高质量发展，经济增长的含金量更高、绿色成色更浓，为推动全球可持续发展注入强大动能。

新西兰商学院院长黄伟雄表示，中国是全球经济发展的动力之源与稳定之锚，尤其近10年，中国的绿色、数字经济发展为世界高质量发展提供了“中国方案”，世界正在分享其红利。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦表示，创新和科技是21世纪经济增长的驱动力，绿色发展是应对气候变化的有效途径。中国在数字技术和可再生能源领域处于领先地位，将为促进全球数字化转型和绿色发展发挥非常重要的作用。

澳大利亚亚太经合组织研究中心主任克雷格·埃默森认为，中国能源转型为推动全球可持续发展作出重要贡献。中国已经是最大的可再生能源生产国，中国推动绿色发展为世界提供了加速脱碳进程和利用绿色贸易的新机遇。

库迈哈表示，中国提出了全球发展倡议，推动落实联合国2030年可持续发展议程。中国在全球可持续发展方面发挥了积极作用，希望借鉴中国发展经验，共同迈向繁荣美好的未来。

短短6天，按年计意向成交金额达到784.1亿美元，创历届新高——上月举行的第六届中国国际进口博览会，成为中国扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇，推动经济全球化不断向前的生动写照。

14亿多人口的超大规模市场，世界上最大规模的中等收入群体——这是中国经济的底气，也是世界各国的机遇。中国坚定不移扩大高水平对外开放，让中国大市场成为世界共享的大市场，以中国新发展为世界提供新机遇。

“中国发生的一切惠及所有国家。”在全球知名投资人吉姆·罗杰斯看来，中国扩大高水平对外开放“对世界和中国都极为有益”。

威伦认为，中国扩大高水平对外开放为各方经贸合作提供了互利共赢的机遇。作为农业大国，泰国对华榴莲、山竹等水果出口连年增加，共建“一带一路”合作让贸易更加顺畅，为泰国农民带来实惠。

已连续参加六届进博会的印度尼西亚金光集团产品及市场部总经理林小菁表示，中国通过举办进博会等一系列展会，持续为全球经济注入信心和动能。中国不断放宽市场准入，改善营商环境，有力提振外资企业信心。

美国高通公司中国区董事长孟樸表示，高通公司在中国发展已近30年，切身感受到中国营商环境的不断改善。“我们对中国经济发展，尤其是移动通信产业发展充满信心。”

“中国将会继续发展。我们应该积极看待这一点。这意味着中国人民将过上更好的生活，世界经济将有更好的机遇。”美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯说。（参与记者：高博、钟雅、王建刚、刘亚南、卢怀谦、梁有昶、汪奥娜、毛鹏飞、汪艺、吴昊、谭晶晶、林威、蔡蜀亚、余谦梁、郑世波、王钟毅、周盛平、谢昊、王雷、王晓梅）

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