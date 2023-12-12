新华社旧金山12月11日电（记者吴晓凌）今年12月13日是南京大屠杀86周年纪念日。美国加利福尼亚州旧金山湾区各界华侨华人10日在旧金山唐人街的中华文化中心礼堂举行“南京祭”活动，悼念遇难同胞并敦促侵略者承担历史罪责，呼吁世人铭记历史，珍惜和平。

活动开场，旧金山湾区小红花画院华裔少年儿童表演了诗朗诵《回家》，他们还各自创作了以和平鸽为主题的绘画以及对和平的祈愿寄语，张贴在“南京祭”活动现场的墙上。

中国驻旧金山副总领事邹永红在致辞中表示，今年是中日和平友好条约缔结45周年，历史问题事关两国关系的政治基础，希望日本牢记历史教训，确保中日关系的政治基础不被动摇，沿着健康轨道发展。

南京大屠杀索赔联盟主席张蓝真表示，该活动已连续举办27年，旧金山湾区各界的支持体现了与祖国血脉相通的海外侨胞捍卫历史真相、守护世界和平的坚定信念。

活动中，2023年张纯如人道主义奖授予了南京大屠杀索赔联盟创办人之一、前主席罗杰·斯科特，《南京浩劫：被遗忘的大屠杀》一书作者、已故华裔女作家张纯如的母亲张盈盈作为颁奖嘉宾颁发了该奖项。

“日本政府迄今没有正式向中国人民道歉，蓄意篡改历史教科书，掩盖在中国犯下的滔天罪行。让世界了解历史真相是我们不可推卸的责任和使命。”旧金山抗日战争史实维护会会长李玲说。

南京大屠杀索赔联盟、旧金山湾区中国统一促进会、旧金山抗日战争史实维护会、慰安妇正义联盟等团体和华侨华人代表参与活动。

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