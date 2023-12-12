新华社美国亚特兰大12月11日电（记者邓仙来）《联合国反腐败公约》第十届缔约国会议11日在美国亚特兰大开幕。中国驻美国大使谢锋率中国代表团出席会议并发言阐述中方立场。

谢锋表示，中国共产党和中国政府始终旗帜鲜明反对腐败，得到中国人民的衷心拥护和广泛支持。在习近平主席的坚强领导下，中国开展了史无前例的反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固。中国走出了一条依靠制度优势、法治优势的反腐败之路，书写了人类反腐败斗争历史新篇章。

谢锋指出，今年是《联合国反腐败公约》开放签署二十周年。中国作为最早签署和批准《联合国反腐败公约》的国家之一，始终忠实履行《联合国反腐败公约》义务，全面参与反腐败国际规则制定，建设性提出反腐败倡议主张，大力推动执法司法务实合作，成为反腐败全球治理的积极参与者和重要贡献者。中方恪守国家主权平等和不干涉内政原则，致力于推动形成公平正义、尊重差异、合作共赢、信守承诺的反腐败国际合作伙伴关系，坚决反对个别国家以反腐败为由滥用“长臂管辖”。我们愿同各国一道，秉持构建人类命运共同体理念，推动构建更加公正合理的反腐败全球治理体系，让反腐败国际合作成果更好惠及每一个国家。

《联合国反腐败公约》是反腐败领域最权威、最具影响力的国际法律文件，本届会议为期5天，讨论履约审议、资产追回、国际合作、技术援助、预防腐败等反腐败领域重要议题。

(责编：艾雯、刘洁妍)