徐烨 王瑛

新华社加拉加斯12月11日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉总统马杜罗11日正式确认，他将于14日在圣文森特和格林纳丁斯与圭亚那总统阿里会晤，以商讨解决两国领土争端问题。

马杜罗当天在电视讲话中表示，此次会晤将是通过对话解决两国领土争端的重要机会。他严厉谴责了美国石油巨头埃克森美孚公司及美国南方司令部对委圭领土争端的干涉行为。

拉美和加勒比国家共同体（拉共体）轮值主席国圣文森特和格林纳丁斯总理冈萨维斯9日分别致电马杜罗和阿里，邀请两国元首在国际斡旋下就领土争端问题进行直接对话。

阿里日前在社交媒体上确认将与马杜罗会见，并表示在国际法院公布正式裁决前，不会在会见中讨论两国领土边界问题，但圭方承诺保持地区和平。委外交部此前没有明确表示马杜罗是否会与阿里会见，但对拉共体等积极推动两国元首直接对话的努力表示感谢。

近日，委内瑞拉与圭亚那之间关于石油资源丰富的埃塞奎博地区的争端加剧，两国边境地区形势紧张，美国南方司令部与圭军方在领土争端地区进行了军事演习。拉美多个地区组织和国家都已表态主张通过对话解决两国领土争端。

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