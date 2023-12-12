新华社昆明12月11日电（记者丁怡全）中国铁路昆明局集团有限公司11日对外发布数据，截至10日，中国开远至越南海防间的米轨中亚国际货运班列开行突破4200列，累计完成跨境货物运输超168万吨。

米轨是指轨距1米的铁路。2017年底，在中越双方铁路、海关等多部门的联合推动下，中亚国际货运班列依托中越米轨铁路开行，通过固定装车地点、运行线路、列车车次、到发时间、运输价格的“五定”方式，中越米轨实现班列化形式开行国际货运列车，从中国开远、越南海防两地对发。

今年以来，中越米轨中亚国际货运班列持续增运上量，每日稳定开行2至4列，有效保障了物资在中国和东盟各国间的快速流通和集散。

为提升中越米轨中亚国际货运班列运输效率及品质，中国铁路昆明局集团有限公司持续优化物流各环节，抓好货物的装卸组织，确保班列按时开行；加强车辆出境前、入境后的检查维修，及时消除故障隐患，保障货车运行安全；强化跨境通道建设，积极与海关、边检部门协作，实现24小时通关，极大提升了进出口货物报关报检效率。

(责编：艾雯、刘洁妍)