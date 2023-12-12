近期，境外机构净买入与增持我国债券呈逐月显著增加态势。记者从中国人民银行了解到，境外机构已连续9个月净买入我国债券，今年以来累计净买入量近1万亿元，10月份外资净买入量已超过2000亿元；三季度以来，境外机构持债量保持快速增长，其中10月份增持近400亿元。

今年以来，中国经济持续恢复向好，高质量发展稳步推进。特别是三季度以来，政策效应逐步显现，经济内生动力不断增强，回升向好态势更趋明显。与之相应，人民币债券投资价值与避险属性凸显。

“境外机构连续净买入我国债券，体现出对中国主权信用和经济持续恢复向好的信心。”中信证券首席经济学家明明表示，一方面，在外部环境错综复杂的背景下，中国债券尤其国债是新兴市场中较好的避险资产，我国债券对境外投资者的吸引力逐步提升。另一方面，我国一直采取稳健、可持续的宏观政策组合，人民币资产价值稳定增长。此外，“债券通”“互换通”等基础设施开通并平稳运行，境外投资者投资便利性提高。

中国民生银行首席经济学家温彬也表示，境外机构净买入我国债券，反映出外资对我国经济前景的信心提升。同时，美国经济减速特征逐步显现，境内外利差倒挂明显收窄，也进一步提升了人民币债券吸引力。

近年来，我国积极推进债券市场高水平对外开放，债券市场投资环境持续优化。截至今年10月末，共有1110家境外机构进入中国债券市场投资，自2017年以来平均每年新增入市约100家。已入市的境外机构覆盖了70多个国家和地区，包括美国、加拿大、英国、法国、德国等主要发达国家。境外机构持有中国债券总量3.3万亿元，较2017年末增长近200%。

据了解，各类型境外投资者均积极参与中国债券市场投资。境外主权类机构等中长期投资者长期看好中国债券市场，持债量占比达七成；全球前百大资产管理机构中，已有约90家进入中国债券市场投资。随着大量外资进入中国债券市场，我国债券市场影响力不断提升。2019年以来，我国债券先后被纳入彭博巴克莱、摩根大通、富时罗素三大国际债券指数，为我国债市引入了数千亿美元的跟踪指数资金。目前，我国债券在摩根大通全球新兴市场政府债券指数已达到国别最大权重，在彭博巴克莱全球综合指数、富时世界国债指数中的权重均超过纳入时的预计权重。这也充分反映了全球投资者对于我国经济长期向好、金融市场持续扩大开放以及持有人民币资产的信心。

展望未来，温彬认为，中美利差倒挂或进一步收窄，人民币有望稳健升值。同时，我国金融业持续对外开放，债市投资渠道不断优化，债券市场对外资的吸引力有望继续增强。

广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，中国债券市场规模、品种不断增加，流动性日渐向好，呈现高质量发展势头，投资吸引力不断提升。随着中国经济稳定增长和人民币国际化进程稳步推进，中国债券市场将成为境外机构全球配置的重要选择，国际投资者对中国资产的配置需求也将不断增加。 （经济日报记者 马春阳）

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