新华社巴黎12月11日电（记者唐霁）法国国民议会11日晚投票通过一项动议，中止了政府提交的移民法草案进入国民议会审议程序。法国内政部长达尔马宁随后提出辞职，但被总统马克龙拒绝。

法国政府这份移民法草案已于11月14日在参议院投票通过，原计划12月11日提交国民议会开始审议。但国民议会反对党派11日提出一项动议，要求议会中止对该草案的审议。国民议会随后对这一动议进行投票并以超过半数支持通过该动议。这意味着这份移民法草案尚未进入国民议会审议程序就已经夭折。

作为移民法草案的主要推动者，达尔马宁当晚向马克龙提出辞职，但马克龙拒绝了其辞职请求。马克龙要求总理博尔内当晚召集相关部长和议会多数党主席共同商讨对策。

法国政府今年2月提出移民法草案，核心目标是调整移民政策，建立更为严格的移民体系。该草案在参议院审议时通过了一系列修正案，进一步加强了对移民的居留许可、医疗援助和家庭团聚等方面的限制。

法国媒体报道说，法国议会反对党派对该草案普遍不认同。左翼政党认为政府的草案“与极右翼的主张无异”，而极右翼政党认为该草案并不能有效解决非法移民带来的问题。

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