中国的科技创新不仅为本国经济增长提供持久动力，也为世界带来实实在在的发展机遇

世界知识产权组织近日发布的《世界知识产权指标报告》显示，2022年中国专利申请量约160万件，居世界第一。该组织此前发布的《2023年全球创新指数》显示，中国排名第十二位，其中6个指标排名世界第一；中国拥有24个全球顶级科技集群，在全球顶级科技集群排名中首次跃居世界第一。这些都说明，迈入创新型国家行列的中国，科技创新能力仍在继续提升。

创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。在世界经济复苏乏力的背景下，中国经济回升向好，高质量发展扎实推进，现代化产业体系建设取得重要进展，科技创新实现新的突破。中国国家统计局今年8月发布的数据显示，2022年中国经济发展新动能指数为766.8，比上年增长28.4%。从主要构成指标看，创新驱动指数为336.3，比上年增长15.5%；知识能力指数为193.4，比上年增长5.9%。中国已成为全球规模最宏大、门类最齐全的人才资源大国，人才资源总量达到2.2亿人，2022年研发人员总量预计超过600万人年。国际人士认为，中国不断提升科技创新能力，以科技创新支撑高质量发展，推动学术、创新和生产形成良性循环。

随着创新驱动深入推进，科技创新持续赋能实体经济，新产业新动能不断发展壮大，对经济增长的带动作用提升。今年1—10月，中国高技术产业投资同比增长11.1%，快于全部投资8.2个百分点；汽车制造业、电气机械和器材制造业工业增加值同比增长11.3%、13.6%。中国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，新技术的创新与商业化成为经济运行的重要驱动力。得益于先进技术的创新和应用，中国经济发展的新领域新赛道不断开辟，一批产业链条长、技术含量高、带动能力强的行业加快发展。近年来，中国新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口快速增长即是明证。

“中国将继续是一个能为双边合作提供巨大机会的经济体。”新加坡副总理兼财政部长黄循财日前在北京表示，中国经济规模巨大，在先进制造、绿色经济等领域有很多优势，还拥有巨大的市场。巨大机会，厚植于中国崇尚创新的沃土之中。联合利华在天津设立亚洲研发中心，施耐德电气中国自动化研发中心在无锡启用，霍尼韦尔公司汽车零部件的全球研发中心设在上海，大众汽车宣布将在合肥的新基地开发电动汽车并进行生产……中国市场不仅是跨国公司竞逐的大市场，也成为新技术和新模式的孵化器、路演区和展示推广平台。越来越多在华投资的跨国企业负责人认为，很多科技创新都来自中国，随后扩展到全世界，“中国是推动新兴技术超大规模应用的热土”。

中国的科技创新不仅为本国经济增长提供持久动力，也为世界带来实实在在的发展机遇。中国与160多个国家和地区建立科技合作关系，签订了116个政府间科技合作协定，构建起全方位、多层次、广领域的科技开放合作新格局。中国与80多个“一带一路”共建国家签署政府间科技合作协定，共建50多家“一带一路”联合实验室，在共建国家建成20多个农业技术示范中心和70多个海外产业园，建立10个海外科教合作中心，建设9个跨国技术转移中心。美国中美研究中心特聘研究员丹尼斯·西蒙认为，中国的科技成就举世瞩目，在全球创新版图中日益发挥着重要作用，成为国际前沿创新的重要参与者、解决全球性问题的重要贡献者。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。中国将继续深入实施创新驱动发展战略，整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，加快形成新质生产力，激发出更强劲的优势与动能，以创新之力推动经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年12月12日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)