新华社河内12月11日电 题：在河内感受中越友好特殊情谊

新华社记者孙浩 李勍 陶军

“期待里程碑式访问”“热烈欢迎中国领导人”“中越心相近”“我热爱中国文化”——中共中央总书记、国家主席习近平将于12月12日至13日应邀对越南进行国事访问，连日来，从官员、媒体到民众，越南各界用热情的字眼和语汇表达着对习近平总书记时隔六年再度来访的高度期待，也展现着中越好邻居、好朋友、好同志、好伙伴的深厚民意根基。

“特别方式”欢迎中国贵宾

12月9日，在越南主席府外的广场上，记者看到大屏幕上并列展示中越两国国旗，工作人员也在做着精心准备。

越南《青年报》网站10日援引越南驻华大使范星梅的话说，越方对习近平总书记来访高度重视，要以能彰显“同志加兄弟”友谊的特别方式欢迎中国贵宾，相信习近平总书记此访“定将为深化和提升两国全面战略合作伙伴关系注入新动力”。

越南外交部常务副部长阮明羽说，今年正值越中建立全面战略合作伙伴关系15周年，习近平总书记此次对越南进行的国事访问“将是越中两国关系中一次里程碑式的访问”，期待此访促进双边关系再上“新高度”，双方能够达成一系列务实合作成果。

阮明羽说，一年多时间内，两党两国最高领导人实现互访，相信此访能够全面推动两国各领域、各层级合作，促进民间交流。“越中双方将继续打造稳固、务实和富有成效的双边关系。”

山水相连，文化相亲

文庙是越南首都河内的历史文化地标。文庙内供奉着孔子，被誉为越南历史上“第一所大学”。在这里求一幅汉字书法作品，是不少本地民众和外国游客钟情的活动。

在河内文庙内，一直关注着习近平总书记来访消息的越南书法家阮明珠得知记者来自中国，欣然写下“中越心相近”的祝福语。

“越中相近、越中友好，我们山连山、水连水，‘同志加兄弟’的友谊万古长青。”阮明珠说。

2017年年初，习近平总书记同访华的阮富仲总书记品茗论道，成就两党两国领导人“文化外交”的经典场景。茶叙结束后，习近平总书记向阮富仲总书记赠送了胡志明主席1942年手书汉语诗作《走路》的复制品。2015年访问越南时，习近平总书记也引述了胡志明这首作品中的诗句，寄语中越“登高望远、携手努力”。

中越人文交往源远流长，代代传承。文庙内悬挂“万世师表”的殿堂前，一群河内高中生簇拥着老师发出热情欢呼，为自己的青春岁月留下一张珍贵的合影。

尽管学习中文才半年，尹林月映的汉语发音已相当标准：“我很喜欢中国文化。”她说，自己想学习中文书法，想去四川旅游，亲眼看一看在社交媒体上广受关注的“网红”大熊猫“花花”。

习近平总书记在2017年访越前夕发表的署名文章中说：“中国的《三国演义》《水浒传》等经典名著在越南备受推崇，当代影视作品也深受越南民众喜爱。”近年来，从越南高校纷纷开设中文专业，到中国热播影视作品进入越南民众的生活，中国文化在越南持续受到广泛关注。

河内国家大学下属外国语大学中文系大三学生范篁阳是第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛越南北部及中部赛区冠军，爱读《西游记》《红楼梦》，也热爱鲁迅等中国作家的作品。

“让深厚的文化积淀在新的时代迸发旺盛的生命力，这是我们两个国家都在思考和关注的课题。”范篁阳说。

越南河内大学孔子学院坐落在静谧的河内大学校园内，是当地从事中文和中国文化教学的重要机构。这座学院由中国广西师范大学参与共建，成立9年来，已培养了数千名学员。孔院中方院长罗军介绍，今年，来孔院参加汉语水平考试的越南考生达1.5万人次，再创新高。

务实合作奔赴美好生活

越南小伙儿阮松每周末都会乘坐中国企业承建的河内轻轨二号线去看望女友。他告诉记者，非常感谢中国建设者，帮助越南修建了这条轻轨，“为河内经济发展加速”。

轻轨二号线穿过河内多个街区。在城市主干道陈富路的两侧，可以一眼看到不少中国品牌的广告牌。无论是中国企业生产的智能手机、电动自行车，还是中国的奶茶连锁店、运动服饰品牌，它们都为越南消费者增加了更多选择，见证着中越经贸往来的热度和丰富性。

许多来越南旅游的中国游客都知道，河内也有一个“西湖”，和杭州西湖类似，它也是这座城市的标志。这里春有桃花夏有荷，游人络绎不绝。

越南文化体育与旅游部旅游总局副局长何文超说，河内与中国杭州都有一个美丽的西湖，两座城市也因此有着特殊的缘分。丰富的旅游资源不仅造福两地民众，也为两国企业互利合作创造更多机会。

谋求战略互信新高度，构建利益融合新格局，筑就民心相亲新基础，打造多边合作新亮点，续写敦亲睦邻新篇章——中越两国正携手向着这五个“新”不断迈进，两国“同志加兄弟”的特殊情谊必将谱写新的篇章。（参与记者：孙一、胡佳丽、郑开君 马峥、宿亮、缪晓娟、黄耀滕）

(责编：杨光宇、胡永秋)