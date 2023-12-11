新华网渥太华12月11日电（记者林威）中国驻加拿大使馆近日在渥太华举办“中加学者交换项目”50周年招待会。中国驻加拿大大使丛培武出席活动并致辞。

丛培武说，50年前，中加两国政府共同设立“中加学者交换项目”，以增进两国人民交流互鉴。项目的设立展现了双方的战略视野。当时正值冷战年代，各国间正常交往受到严重阻碍。“中加学者交换项目”为两国关系发展奠筑了民间基础，更为各国交往树立了良好示范。项目的设立体现了双方的非凡智慧。两国政府以教育作为先行合作领域，拉紧了人民的纽带、增进了人心的沟通，培养了一大批中加友好使者。

丛培武说，50年来，一批又一批加拿大学生学者在中国学习、生活。他们目睹了中国改革开放取得的巨大成就，搭起中加合作交流的桥梁，用亲身经历书写“中加学者交换项目”成功的50年。

丛培武说，当我们把镜头拉回现实，可以看到世界变乱交织，中加关系也仍面临挑战。“中加学者交换项目”50年的历程给我们以启示，越困难的时候，我们越要学习前人的博大胸襟，为两国人民的交往铺路搭桥。

丛培武说，放眼未来，中加关系重回正轨是人心所向，中加开展广泛深入合作是众望所归。我们希望加方与中方相向而行，继续本着相互尊重、求同存异的精神，推动两国关系重回正轨。

丛培武表示，欢迎更多加拿大学生学者去中国，亲眼目睹中国式现代化的壮美画卷；亲自见证中国通过自身发展和进步为世界带来更多稳定和繁荣；亲身经历中国和世界各国一道努力，应对各种挑战，共同推动构建人类命运共同体。

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