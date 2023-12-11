新华社北京12月11日电 专访：中越加强合作增益两国和地区人民福祉——访北京外国语大学教授宋清润

新华社记者刘学

北京外国语大学亚洲学院教授宋清润11日接受新华社记者专访时表示，中国和越南是山水相连的友好邻邦，双方加强合作、深化交流增益两国和地区人民福祉。

去年越共中央总书记阮富仲访华期间，双方签署了10余项合作协议和备忘录，涵盖经贸投资、文化旅游、农产品进出口等诸多与两国人民生活密切相关的领域，为两国民间友好交往创造了更为便利的条件。

宋清润以两国文旅部门签订的《2023年至2027年文化和旅游合作执行计划》为例说，该计划有力助推中国游客赴越，为越南旅游业带来春风。“今年前10个月，中国赴越游客数量逾130万人次，未来预计还将持续增长。”

宋清润指出，去年9月，首批越南榴莲获准入华，越南相关企业和榴莲产区收入大为提高，惠及越南果农，也让中国消费者饱口福、得实惠。在中国广西东兴等边境城市，很多中国商人从事跨境批发销售业务，中越经贸交往给他们带来福祉。

他表示，通过中国-东盟博览会、中国国际进口博览会等平台，榴莲、山竹、百香果等越来越多的越南优质农产品被摆上中国民众餐桌；与此同时，中国广西的蔬菜水果也在越南市场广受欢迎。双边农产品贸易持续火热，真正做到了市场彼此开放，发展机遇共享。

宋清润认为，当前国际政治中的不稳定因素较多，地区和世界经济复苏乏力。在此背景下，中越两国加强战略协调，推动互利合作，符合两国和两国人民的根本利益，对维护地区和世界和平、促进共同发展有重要意义。

他说，中越两国开展经贸合作有得天独厚的互补优势。近年来，中越双方充分发挥产业互补优势，拓展和深化重点领域合作，共建稳定畅通的产业链供应链体系，这有助于促进两国的经济增长、造福两国人民，也有助于维护地区产业链供应链稳定。

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