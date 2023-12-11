新华社迪拜12月10日电（记者罗晨 邰背平）在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）举办期间，中国宣布牵头发起“昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架”（以下简称“昆蒙框架”）实施倡议。

中国生态环境部部长黄润秋在9日视频出席推动实施“昆蒙框架”下“3030”目标高级别活动时，以《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席身份宣布牵头发起“昆蒙框架”实施倡议。

在去年12月召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议上，中国作为主席国推动达成了包括“昆蒙框架”在内的具有里程碑意义的一揽子决定。其中，“3030”目标对协同推进保护生物多样性和应对气候变化、增强地球生命共同体气候韧性具有重要作用。

黄润秋宣布，为了进一步凝聚各方落实“昆蒙框架”的政治意愿，中方正式牵头发起“昆蒙框架”实施倡议，愿与国际社会一道，携手应对生物多样性丧失、气候变化等全球性挑战，共同推动COP28取得成功，共建人与自然和谐共生的地球家园。

“昆蒙框架”实施倡议旨在打造一个各缔约方和利益攸关方自愿参与、体现政治意愿的合作平台，推动“昆蒙框架”全面落实。中方作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席国联合柬埔寨、加拿大、智利、哥斯达黎加、刚果（金）、德国、马尔代夫等缔约方以及联合国环境规划署、《生物多样性公约》秘书处等国际组织共同发起“昆蒙框架”实施倡议。目前，联合国开发计划署、气候债券倡议组织、自然资源保护协会、大自然保护协会、世界经济论坛和世界自然基金会等合作伙伴已加入倡议。

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