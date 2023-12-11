新华社日内瓦12月10日电 世界卫生组织执委会关于巴勒斯坦被占领土卫生状况问题的特别会议10日在瑞士日内瓦召开，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在会上发言，阐述中国关于巴以问题的立场和主张。

陈旭围绕会议主题重点阐述三点看法。第一，推动停火止暴是当务之急。中方对加沙地带重燃战火深感忧虑。有关当事方应保持克制，给和平以机会，让人民获安宁。中方呼吁国际社会特别是在巴以问题上有影响力的国家切实发挥负责任作用，推动全面持久停火，切实保护平民生存权和健康权。第二，化解卫生危机是重中之重。各方应千方百计保障医务人员和卫生设施安全，支持世卫组织和其他人道机构工作，为当地提供急需的药品和医疗设备，及时救治和转运伤员。要着眼长远，支援巴勒斯坦重建医疗基础设施，促进巴卫生健康事业发展。第三，实现“两国方案”是根本出路。要尽快重启巴以和谈，推动“两国方案”真正全面落地，尽早实现巴勒斯坦人民建国权、生存权和回归权。

陈旭强调，本轮冲突以来，中方已通过各种渠道向巴方和联合国机构提供了现汇援助，向加沙地带提供了食品、药品等援助。中方将根据加沙人民需要，继续提供紧急人道主义援助。

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