新华社布宜诺斯艾利斯12月10日电（记者王钟毅）阿根廷新总统米莱10日在首都布宜诺斯艾利斯宣誓就职，正式开启为期4年的总统任期。阿根廷新一届政府也在同日正式就职。

当天，米莱在阿根廷国会向宪法宣誓，并从前任费尔南德斯手中接过绶带和权杖。随后当选副总统维多利亚·比利亚鲁埃尔向宪法宣誓。宣誓仪式后，米莱在演讲中表示，将努力推动变革，以结束衰退、重建繁荣。

新一届阿根廷政府共包括1名内阁首席部长和9名部长。其中，尼古拉斯·波塞出任内阁首席部长，路易斯·卡普托和迪亚娜·蒙迪诺分别出任经济部长和外交部长。参加今年大选的中右翼选举联盟“合力变革”联盟总统候选人帕特丽夏·布利里奇和副总统候选人路易斯·彼得里分别出任安全部长和国防部长。

据阿根廷国家选举委员会11月19日晚公布的数据，极右翼选举联盟“自由前进党”候选人米莱在当天举行的总统选举第二轮投票中胜出，当选阿根廷下届总统。

米莱1970年10月22日出生，曾担任过企业管理人员、大学教授、专栏作家、广播电视节目主持人等。2021年，米莱组建“自由前进党”并当选阿根廷国会众议员。

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