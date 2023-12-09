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柏林动物园为即将回国的大熊猫双胞胎举办欢送活动

2023年12月09日13:50 | 来源：新华网
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新华社柏林12月8日电（记者杜哲宇 李超）德国柏林动物园8日为即将回中国的大熊猫双胞胎兄弟“梦想”和“梦圆”举办欢送活动，并为“梦想”“梦圆”纪念牌揭幕。

中国驻德国大使吴恳在活动上说，2017年，大熊猫“梦梦”和“娇庆”在柏林安家。两年后，“梦想”和“梦圆”出生。大熊猫不仅见证了中德友谊，也成为延续发展两国关系的友好使者，感谢柏林动物园积极参与到大熊猫保护中来，也欢迎德国朋友到中国实地探访“梦想”和“梦圆”。

柏林市长凯·韦格纳在活动上表示，大熊猫双胞胎为柏林市民和游客带来了很多欢乐，动物园大熊猫养育工作非常成功，感谢德中双方的共同努力。“它们在柏林出生，柏林永远是它们的家。”

柏林动物园园长安德烈亚斯·克尼里姆说，大熊猫拯救行动是当代物种保护的典范，我们从与中方的合作中受益良多。柏林动物园股份公司监事会主席弗兰克·布鲁克曼补充说，“梦想”和“梦圆”作为首对在德国出生的大熊猫幼崽已载入柏林史册，并将在未来继续激发民众的物种保护意识。

“熊猫守护使”、法国生态部职员杰罗姆·普伊受邀参加了活动。他告诉新华社记者，柏林对大熊猫的热情超出了他的想象，“这两天在柏林动物园，我遇到很多前来和两只大熊猫告别的柏林市民，还有一些从其他城市和国家专门赶来的粉丝”。

活动当天，柏林中国文化中心配套举办了大熊猫主题的中国文化体验活动，吸引众多游客驻足观看并踊跃参与。据柏林动物园介绍，大熊猫双胞胎兄弟将于12月中旬启程返回中国。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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