新华社马德里12月9日电 专访：欧中经贸合作良好势头应保持并继续得到强化——访西班牙经济学家胡里奥·塞瓦略斯

新华社记者胡加齐

西班牙经济学家胡里奥·塞瓦略斯日前接受新华社记者专访时表示，欧中经贸合作在众多领域势头良好，这一势头应继续得到强化，不应“去合作”“降水平”。

塞瓦略斯指出，欧中经贸合作呈现出互利共赢、生机勃勃的积极态势，促进了欧中工业领域的繁荣与稳定。双方经贸合作催生了多元稳定的产业链供应链，通过互利合作，欧方从中国巨大的消费市场中获益，中方投资也促进了欧洲国家的经济与就业增长，中方也在与欧方的技术、管理经验等交流中受益。

他说，中国被欧方视为许多供应链的“优先考虑合作伙伴”，欧中经贸合作在许多领域保持良好势头，未来这一势头应继续保持并得到强化，不应“去合作”“降水平”。

塞瓦略斯说，国际货币基金组织预测今年中国对全球经济增长贡献率将达到三分之一左右，中国在欧洲经济复苏、贸易平衡以及供应链强化方面仍将发挥重要作用。中国经济复苏及采取的积极举措，对欧洲而言也是利好消息。

他表示，中国正在推行的绿色转型战略与欧方高度契合，这有利于双方合作和技术转让。对欧方而言，欧中双方在各领域持续开展对话与合作，无论是对于共同应对挑战，还是对于确保双方平衡、可持续、互利共赢关系的发展，都至关重要。

塞瓦略斯认为，西班牙目前作为欧盟理事会轮值主席国，有机会通过推动积极对话等外交途径，继续提升西班牙乃至整个欧盟的对华关系。在他看来，欧中双方在增加公平贸易与投资机会、应对全球气候变化、科技创新、人文交流等方面依然大有可为。

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