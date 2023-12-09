新华社迪拜12月8日电 综述：中国与中东国家携手应对气候变化

新华社记者罗晨 陈梦阳 王燕

《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）正在阿联酋迪拜召开。这是继埃及沙姆沙伊赫后，联合国气候变化大会连续第二年在中东国家举行。

就在COP28召开前不久，由中国企业总承包的全球最大单体光伏电站——阿联酋艾尔达芙拉光伏电站全面竣工。阿布扎比广袤沙漠上一排排光伏组件组成了壮观的“能源绿洲”。该光伏电站可供20万户居民用电，每年将减少碳排放240万吨，使清洁能源在阿联酋总能源结构中的比重提高到13%以上。

中东地区油气资源丰富，中国与中东国家在能源领域长期保持紧密合作。近年来，随着全球气候危机日益严峻，中国与中东国家加快各自能源转型步伐，同时大力推进在清洁能源、可再生能源等领域的双多边合作。

2022年12月，中国在首届中国－阿拉伯国家峰会上提出中阿务实合作“八大共同行动”，其中就包括绿色创新共同行动和能源安全共同行动。中国提出设立中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心、共建中阿清洁能源合作中心等具体举措，展现出持续深化应对气候变化合作的决心。

中国拥有世界最大的清洁发电体系，水电、风电、太阳能发电装机容量均居世界第一。凭借在清洁能源领域的技术优势，中国与中东国家在清洁燃煤、太阳能等领域积极展开合作，中国企业深度参与阿联酋、摩洛哥、沙特等国大型清洁能源项目，助力当地能源转型。

由哈尔滨电气集团有限公司承建的阿联酋迪拜哈斯彦清洁燃煤电站项目是中东首个清洁燃煤电站项目，也是世界上首个实现双燃料满负荷供电的电站。今年5月，该项目4号机组首次并网发电。

此外，中国企业承建的摩洛哥努奥三期太阳能聚热发电独立电站是世界在运单机容量最大的塔式光热电站，阿曼最大可再生能源项目——阿曼伊卜里光伏项目去年竣工落成，沙特红海新城全球规模最大的储能项目也在加紧建设中。

埃及电力与可再生能源部副部长艾哈迈德·穆罕默德·马西纳表示，中国和埃及在风能、太阳能等可再生能源领域保持着良好合作，期待双方进一步深化多领域合作，共同应对气候变化。

除了能源领域合作，中国还为中东国家在海水淡化、绿色金融、绿色农业等领域发展提供助力，以共同应对气候变化带来的挑战。

2022年11月，由山东电建三公司承建的阿联酋阿布扎比塔维勒海水淡化项目2号机组成功并网。该项目是全球在建最大的反渗透海水淡化项目。

阿布扎比第一银行投资银行主席马丁·特里科表示，中国“双碳”目标与阿联酋政府2050年实现碳中和目标高度契合，阿布扎比第一银行发行了中东北非地区首支人民币绿债，双方合作空间和潜力巨大。（参与记者：郭爽、邰背平、苏小坡）

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