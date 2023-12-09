由新华社、广东省政府、云南省政府联合主办的第五届世界媒体峰会12月8日在昆明闭幕。在峰会酒宴中精彩亮相的一款来自中国西部贺兰山东麓的精品葡萄酒，成了离会各国嘉宾行囊里最喜爱的中国纪念之一。

以“提振全球信心 共促媒体发展”为主题的第五届世界媒体峰会2日至8日在广州、昆明举办。来自世界101个国家和地区的197家主流媒体、智库、政府机构、驻华使领馆以及联合国机构和国际组织的450余名代表参加本届峰会。

在3日举行的“岭南美食之夜”活动上，用来招待中外媒体的葡萄酒是来自中国宁夏贺兰山东麓的西鸽。这款带有独特“东方风土”和“东方味道”的中国红酒，让现场嘉宾体会到了中国葡萄酒的品质，也现场改变了很多外国嘉宾对中国葡萄酒的“偏见”。

一位来自美国的媒体机构负责人在品尝了西鸽N50后，用了“proper,balanced,beautiful”等好几个词来形容，他激动地表示自己第一次被中国葡萄酒惊艳到，一定要带几瓶回去和家人分享。

这款红酒的产地贺兰山东麓位于北纬37度至39度，全年日照达3000小时，年降雨量不超过200毫米。戈壁滩上的砂土富含矿物质，是种植葡萄的极佳地带。贺兰山东麓葡萄酒已经成为中国西部宁夏回族自治区特有的国家地理标志产品。

参加晚宴的西鸽酒庄公共事务总监赵倩讲述了以宁夏为代表的中国优质葡萄酒产区快速崛起的故事，以及中国葡萄酒定能“当惊世界殊”的潜力。

中国宁夏葡萄酒产业从1984年开始起步，经过近40年发展，逐步在世界范围内的认可并斩获多个国际奖项。2013年，宁夏贺兰山东麓被编入《世界葡萄酒地图》。截至2022年，宁夏酿酒葡萄种植和开发面积58.3万亩，是我国最大的酿酒葡萄集中连片产区。现有酒庄和种植企业实体228家（其中已建成酒庄116家），生产葡萄酒1.38亿瓶，。成立于2017年的西鸽酒庄，位于宁夏贺兰山东麓鸽子山核心产区，拥有葡萄园3万余亩，已成为中国规模化精品酒庄的代表。该酒庄独创“发酵期3个月，入橡木桶陈酿12个月以上，瓶储6个月以上”的“3126”酿造法则，使西鸽红酒显现独特品质和口感，目前已出口到英国、加拿大、瑞士等国家和地区。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)