新华社万象12月8日电 综述：老－中合作论坛嘉宾热议共建“一带一路”开启新阶段

新华社记者

共建“一带一路”倡议提出10年来，中老合作硕果累累。7日在老挝首都万象举办的第二届“一带一路”老－中合作论坛上，与会嘉宾表示，中老多领域合作将持续为高质量共建“一带一路”注入新动力。

中国国家发展改革委区域开放司司长徐建平说，中老两国是高质量共建“一带一路”的见证者和受益者，取得了丰硕合作成果，有效助力老挝从“陆锁国”变“陆联国”。中方将引导和鼓励更多中国企业赴老投资，进口更多老挝优质农产品，扩大中老能源矿业等领域合作，建设更多“小而美”的民生工程项目。

世界旅游联盟主席张旭说，过去10年来，中老双方深化合作，推动中老命运共同体建设取得了巨大成就，为构建人类命运共同体作出积极努力和示范。本次论坛的举办将有助于中老两国更好开展文化和旅游交流与合作，推动两国各层级人员往来，促进两国文化交流互鉴、人民民心相通。

老挝工贸部工业与贸易经济研究院院长万莎婉·提帕翁说，近年来，中国和老挝在贸易领域的合作取得了丰硕成果。随着中老加强互联互通和战略对接，老挝产业稳步发展，贸易提质增效，共建“一带一路”为老挝经济社会发展作出积极贡献。

老挝新闻文化旅游部旅游发展司副司长欧恩·潘雅努翁说，中国游客对老挝旅游业十分重要，中老铁路的开通，为游客提供了新的交通选择，对老挝的旅游业有极大的提振作用。展望未来，希望继续加大与中国在旅游业的合作，老方将对旅游从业人员加大汉语培训，提升其服务技能，吸引更多中国游客。

老挝中华总商会会长姚宾说，共建“一带一路”改善了老挝的基础设施，有力推动了老挝的经济发展，给当地百姓带来了实实在在的好处。本次论坛的举办有助于进一步加强中老之间的交流，为下一阶段高质量共建“一带一路”提供新思路、新想法，助推中老合作迈上新台阶。

老中铁路公司总经理刘宏说，中老铁路开通运营两年来，客运量持续增长，旅客出行更加便捷、体验更加美好，中老铁路“从通到畅、从畅到快，从快到好”的目标逐步实现。下一步将深挖潜力，加快推进并全面做好铁路沿线开发，继续打造“一带一路”合作样板，努力让更多企业分享铁路发展带来的机遇和红利。

老挝国家通讯社报纸杂志部负责人皮萨麦表示，共建“一带一路”倡议扩展了老中媒体之间的交流合作，中方对老方进行的人员培训对提升本地媒体工作者的素质有很大帮助。展望未来，老中之间更紧密的人文交流必将为老中合作打造良好的民意基础。

第二届“一带一路”老－中合作论坛主题为“中老命运共同体：新时代 新机遇 新示范”，由老挝新闻文化旅游部、新华通讯社、老挝中华总商会主办。论坛在金融、农业、能源、媒体、文旅等领域达成一系列成果，为中老共建“一带一路”、构建中老命运共同体作出新的贡献。（参与记者：陆芸、章建华、赵旭、马淮钊、万后德）

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