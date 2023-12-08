新华社北京12月8日电 美国国务卿安东尼·布林肯7日说，美国对乌克兰的军事援助资金90%用于在美国本土生产援乌武器装备，这让美国经济受益。

布林肯当天与到访美国的英国外交大臣戴维·卡梅伦在联合记者会上说：“我们提供的安全援助90%花在了美国，花在了我们的制造商和制造业上，为美国人创造了更多就业岗位，给我们的经济带来更多增长。”

这张2022年4月7日拍摄的资料照片显示，美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔出席北约外长会。新华社记者郑焕松摄

他补充说，因此，美国需要继续向乌克兰提供军事援助，维持这种“双赢”。

布林肯这番话意在说服美国国会批准新一笔对乌援助拨款。白宫寻求国会批准1060亿美元特别拨款，涵盖军援乌克兰和以色列、边境安保等用途，但在共和党控制的众议院和民主党占优的参议院均遭遇阻力。

美国总统约瑟夫·拜登、国防部长劳埃德·奥斯汀连日来相继出面，渲染假设俄罗斯在乌克兰获胜会引发的后果，呼吁国会批准“打钱”。

白宫11月下旬向国会议员散发一份“军援乌克兰受益州”分布图，首次详细列出大约270亿美元对乌军援资金如何转化为对美国数十个州的军工业投资，意在说服更多共和党籍国会议员支持对乌军援。

自去年2月乌克兰危机升级以来，美国不断拱火浇油，加码军援。作为美国政客重要金主的军火商收获大量订单，股价蹭蹭上涨，赚了个盆满钵满。

俄罗斯驻美大使阿纳托利·安东诺夫本周早些时候指出，华盛顿及其“贪得无厌”的军工业是乌克兰危机的直接受益者。

德国基尔世界经济研究所7日公布的数据显示，今年8月至10月，相关国家总计承诺向乌克兰提供22.8亿美元援助，仅略高于去年同期的十分之一，是乌克兰危机升级以来最低水平。

英国外相卡梅伦7日在华盛顿举行的阿斯彭安全论坛表示，对乌克兰支持力度尤其是军事援助减少令他担忧。他敦促美国国会批准对乌克兰一揽子援助计划，称这将推动欧洲国家效仿。（胡若愚）

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