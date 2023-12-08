新华社巴黎12月8日电 为迎接明年中法建交60周年和中法文化旅游年，“中国游客友好机场”启动仪式日前在法国巴黎戴高乐机场举行。

中国驻法国大使馆公使陈栋在致辞中表示，戴高乐机场是中法交往的重要枢纽，也见证和推动了两国关系的不断发展。建交近60年来，两国关系始终走在中国与西方国家关系前列。今年两国高层互动频繁，近期相继宣布签证便利措施，即将迎来人文交流的“大年”。他高度赞赏巴黎机场管理局给予中国游客的特殊重视。

巴黎机场管理局负责人奥古斯丁·德罗马内在致辞中正式向中国游客发出邀请，表示巴黎机场高度重视中国游客，通过实现全中文标识、推出中国旅客友好服务、改造升级航站楼等措施，不断优化中国游客旅游体验，为大家的法国之行留下浪漫的回忆。他还感谢中国对法、德等6国试行单方面免签政策，强调巴黎机场管理局也向法国相关机构提出了加快中国游客签证办理的要求。

仪式上，中国钢琴演奏家郎朗、二胡演奏家果敢现场演奏中西音乐，表达对中法建交60周年和中法文旅年的美好祝愿。

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