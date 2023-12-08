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西班牙《拉曼查周刊》社长特赫拉：世界媒体峰会为增进各国交流互鉴发挥重要作用

2023年12月08日16:39 | 来源：新华网
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　　12月5日，云南昆明第五届世界媒体峰会（云南分会场）暨第二届大象国际传播论坛开幕式现场。新华社记者 胡超 摄

　　新华社昆明12月8日电（记者陈雨峥、张霓、严勇）西班牙《拉曼查周刊》社长洛萨琳达·玛利亚·特赫拉在参加第五届世界媒体峰会期间接受新华社专访时表示，世界媒体峰会为增进各国交流互鉴发挥重要作用，不仅深化媒体间友谊和共识，也为各国媒体感知中国提供了重要契机。

　　“世界媒体峰会为全球各地的媒体从业人士提供了合作交流、凝聚共识的平台，这不仅为传媒行业发展注入活力，也为促进各国经济、社会和文化交流合作提供新思路。”她说。

　　特赫拉认为，随着社交媒体和新兴技术不断发展，全球媒体此时面临着共同的机遇和挑战，因此，增进行业间合作交流至关重要。“各国媒体相聚在一起，共同捍卫新闻真实，打击虚假信息，这将为维护全球传播秩序提供遵循。”

　　“本届峰会为各国媒体感知中国提供了重要契机。”特赫拉表示，通过本届峰会上发布的《新时代人文经济学》智库报告，她更深刻地理解了中国式现代化进程。“中国的经济发展坚持以人为本，在减贫、科技、教育和环境保护等领域取得的系列成就令人印象深刻。”

　　12月5日，云南昆明第五届世界媒体峰会（云南分会场）暨第二届大象国际传播论坛开幕式会场外景。新华社记者 李明 摄

　　参会期间，特赫拉在广州、昆明多地参观访问，感叹中国悠久的历史和巨大的发展潜力“随时随地都能让人感受到”。“媒体是增进交流互鉴的重要渠道之一。以峰会为契机，各国媒体加强联系将有利于发现合作机遇，促进文化传播，增进民间交流与互信。”

　　第五届世界媒体峰会于12月2日至8日在广州、昆明举行，由新华社、广东省政府、云南省政府联合主办。来自全球100多个国家和地区的近200家媒体、智库、国际组织等机构的450余名代表出席。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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