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通讯：底格里斯河畔的“电力守护者”——中企承建运维的热电厂助力战后伊拉克改善民生

2023年12月08日14:57 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达12月8日电 通讯：底格里斯河畔的“电力守护者”——中企承建运维的热电厂助力战后伊拉克改善民生

　　新华社记者李军 董亚雷

　　在瓦西特省底格里斯河畔一隅，坐落着伊拉克最大热电厂——华事德电厂，6台总装机容量2540兆瓦的发电机组昼夜轰鸣，通过粗粗的电缆传输着“光明之源”，守护着伊拉克的万家灯火。

　　两伊战争、海湾战争、伊拉克战争、极端组织“伊斯兰国”暴乱……连年的战乱使得伊拉克的电力系统破败不堪。不仅如此，盛夏时节这里的最高气温时常超过50摄氏度，曾经巴格达夏季用电高峰时期有一半时间都在停电，民众苦不堪言。

　　上海电气集团承建的华事德电厂的出现，为当地带来了改变。

　　“作为中国企业在战后伊拉克启动的第一批重建项目之一，华事德电厂项目合同于2009年开始正式执行，建设全部采用中国设备和中国标准。”上海电气集团伊拉克华事德项目部常务经理吕国清说。

　　截至目前，华事德电厂累计总发电量近1500亿千瓦时，上网电量约占伊拉克全国总发电量20%，高峰时保证了首都巴格达70%的电力供应。

　　“上学的时候停电是家常便饭，我经常在昏暗的光线下学习。自从华事德电厂发电后，瓦西特省几乎不停电了。”土生土长的瓦西特省小伙儿奥马尔·拉吉说，如今他已在华事德电厂工作了12个年头，成为了这里的一名工程师。

　　阿里·优素福是巴格达大学的应届毕业生，今年8月刚刚入职上海电气华事德项目部。“不到半年的时间里，我学到了很多机械工程领域的经验和技能，中国工程师们总是毫不吝啬地倾囊相授。”谈及同中国员工共事，他止不住夸赞道。

　　吕国清介绍说，截至目前，华事德电厂已为当地创造了近3000个就业岗位，近200名伊方员工赴上海接受相关技术培训，在华事德电厂接受中方运维培训的伊方员工达到上千人次。如今，伊方已基本具备运维电厂的能力。

　　华事德电厂不仅为当地民生带来了实实在在的福祉，更见证了中伊的深厚友谊。

　　2011年底，美军匆忙撤出伊拉克，给“伊斯兰国”等极端组织带来可乘之机。2014年，“伊斯兰国”武装攻占伊拉克第二大城市摩苏尔，并占领伊西部和北部大片土地。当时，不少外国企业出于安全考虑纷纷撤离，而华事德电厂的中方员工毅然选择了坚守岗位，保障了伊拉克的电力供应。

　　除了承建和运维发电厂，上海电气集团还在当地建设了一条“华伊路”，给附近一所小学捐赠了学习物资。奥马尔回忆道：“孩子们收到中国礼物时脸上洋溢出的灿烂笑容，我至今仍记忆犹新。”

　　“中国朋友用实际行动向伊拉克人民传递了一个信息，伊中友好根深蒂固、源远流长。”奥马尔说。

　　2015年12月，中国和伊拉克建立战略伙伴关系，并签署共建“一带一路”合作文件，为中伊关系注入新动力，两国经贸合作日益密切。如今，中国是伊拉克最大贸易伙伴，伊拉克是中国在阿拉伯国家中的第三大贸易伙伴。

　　“相信在共建‘一带一路’倡议下，伊拉克曾被战争摧毁的贸易、工业和基础设施等能够不断恢复并蓬勃发展。”华事德电厂副厂长穆罕默德·贾西姆说。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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