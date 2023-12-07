新华社万象12月7日电（记者陆芸 赵旭）第二届“一带一路”老—中合作论坛7日在老挝首都万象举行。与会嘉宾就落实两党两国最高领导人重要会晤成果、推动中老命运共同体建设共商大计。

今年10月，中共中央总书记、国家主席习近平与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦在北京会晤并共同签署《中国共产党和老挝人民革命党关于构建中老命运共同体行动计划（2024－2028年）》，为两党两国关系赋予新内涵。

通伦向论坛致贺信表示，2023年是老中双方合作具有历史性重要意义的年度。新的五年行动计划是两国在新时期加强密切合作和高质量发展具有战略意义的重要文本。本次论坛作为贯彻落实五年行动计划的重要平台和机制，将为加深两国人民相互了解和深厚友谊作出积极贡献。他表示，老挝党和政府重视和支持共建“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接。老中两国间的合作以实际行动证明，老中铁路等基础设施项目、社会文化项目、老中经济走廊等“一带一路”倡议成果给老挝等发展中国家带来了实实在在的利益。

本次论坛由老挝新闻文化旅游部、新华通讯社、老挝中华总商会主办，主题为“中老命运共同体：新时代 新机遇 新示范”。

老挝副总理吉乔出席论坛致辞时表示，论坛为促进老中两国经贸、投资、旅游等领域之间的合作提供了良好契机，其主题聚焦老中命运共同体建设，符合双方国家人民的利益，有助于向国际社会展示老中“一带一路”合作十年来取得的重要成果。两国紧密高效的合作将进一步巩固推进老中命运共同体建设，促进世界和平、稳定、友谊和可持续发展。

新华通讯社社长傅华出席论坛并致辞。他表示，举办本届论坛是落实今年10月两党两国最高领导人会晤成果，共商合作、共谋发展的具体举措。新华社作为中国国家通讯社和世界性通讯社，始终致力于为中老交流与合作凝心聚力、添砖加瓦。面向未来，新华社愿进一步发挥自身独特优势，扩大同老挝各界的交流合作，对老挝在明年担任东盟轮值主席国给予积极配合和大力支持，推动中老关系亲上加亲、好上加好。

中国驻老挝大使馆临时代办王畅、老挝新闻文化旅游部部长宋莎婉出席论坛开幕式并致辞。

论坛期间，新华社中国经济信息社发布了《中老经贸合作新时代新机遇》报告。参加论坛的中老企业与机构签订了金融、媒体、通信、文旅等多个领域的合作协议。与会嘉宾还共同参观了“中老命运共同体建设成果”图片展。

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