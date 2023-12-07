新华社金边12月7日电（记者吴长伟 廖泓清）首届澜沧江-湄公河传统医药论坛6日至7日在柬埔寨首都金边召开。

本届论坛以“传统医药共创澜湄健康未来”为主题，旨在通过展览、专题讲座、工作坊教学、健康咨询、义诊服务等活动，促进澜湄地区各国在医药卫生领域交流合作，共同推动传统医药事业繁荣发展。

100余位传统医药领域的专家学者以线上和线下方式参加论坛。来自中国、柬埔寨、泰国、越南、老挝的11位专家学者在论坛上汇报各国传统医药近年的发展情况。中国援柬埔寨中医医疗队开展中医急诊技能培训并组织中医适宜技术体验活动。

本届论坛由中国援柬中医医疗队、中国-柬埔寨中医药中心举办，世界针灸学会联合会、中国中医科学院广安门医院、考斯玛中柬友谊医院给予支持。

近年来，中国中医药与澜沧江-湄公河地区传统医药交流日益深入。中国国家中医药管理局2022年向柬埔寨派出首支中医抗疫医疗队，并于今年继续派出援柬中医医疗队。今年10月，中国-柬埔寨中医药中心正式揭牌，成为中柬和澜湄地区传统医药领域合作新的里程碑。

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