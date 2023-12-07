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匈牙利专家：欧中加强对话合作将为世界经济复苏注入动力

2023年12月07日19:09 | 来源：新华社
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　　新华社布达佩斯12月7日电（记者陈浩）匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦日前在接受新华社记者书面采访时说，欧盟应积极与中国开展经济合作，避免与中国“脱钩”。欧中加强对话与合作将为世界经济复苏注入动力。

　　基塞伊表示，中国是欧盟最大的贸易伙伴之一，近年来双方贸易额不断增长。与中国“脱钩”将是一个错误，这对欧盟也将造成损害。

　　基塞伊指出，近期欧方提出对华“去风险”以及对中国电动汽车展开反补贴调查，这在欧洲并不得人心。他说，萨佐德韦格研究所今年秋季进行的一项民意调查结果显示，超过三分之二欧盟国家的多数民众认为，欧盟不应对中国采取更严厉措施，而应积极与中国开展经济合作。在匈牙利，持这一立场的受访者比例高达79%。

　　基塞伊赞同欧洲和中国的企业展开合作。他举例说，在电动汽车领域，德国企业和中国企业进行合作，中国企业生产的电池能够帮助德国电动汽车拥有更好的性能，这就是欧中合作实现共赢的一个例证。基塞伊认为，未来欧中双方在应对气候变化、数字设备、汽车工业等领域的合作前景广阔。

　　在基塞伊看来，欧中加强对话与合作，双方进一步开放各自市场，通过制定共同标准解决争端，将为欧中双边贸易发展以及世界经济复苏注入动力。

(责编：崔越、张悦)

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