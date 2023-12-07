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伊朗成功发射可搭载生物的太空舱

2023年12月07日13:42 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月7日电 伊朗媒体6日报道，伊朗方面当天成功将一个可搭载生物的太空舱送入预定轨道。这是伊朗完成载人航天任务的重要一步。

　　这是11月27日在伊朗首都德黑兰拍摄的城市秋景。新华社记者沙达提摄

　　伊朗伊斯兰共和国通讯社援引伊朗通信和信息技术部长伊萨·扎雷普尔的话报道，一个重约500千克的太空舱已发射进入距离地球表面130公里的预定轨道。伊朗国家电视台播出的画面显示，一枚“萨勒曼”火箭将太空舱送入轨道。

　　扎雷普尔没有说明太空舱内是否有动物。他说，伊朗计划在2029年前把宇航员送入太空，在这之前将开展多次搭载动物的测试。

　　伊朗媒体的报道没有提及发射地点。按美联社说法，发射任务通常在伊朗北部塞姆南省的伊玛目霍梅尼国家航天中心执行。

　　伊朗不时宣布成功发射卫星和其他航天器。今年9月，伊朗伊斯兰革命卫队成功把伊朗第三颗军事卫星“努尔3”送入轨道。2020年4月，伊斯兰革命卫队成功发射伊朗首颗军事卫星“努尔”。

　　一些西方国家声称伊朗的卫星项目可能用于发展弹道导弹。伊朗多次否认这种猜测，说卫星项目属科研范畴。（包雪琳）

(责编：贾文婷、崔译戈)

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