人民网北京12月6日电 （记者张博岚）12月5日，中国社会科学院欧洲研究所、中国欧洲学会与社会科学文献出版社在北京共同举办了“欧洲形势与中欧关系”研讨会暨《欧洲发展报告（2022-2023）》发布会。来自中国社会科学院、国务院发展研究中心、中国国际问题研究院、中国现代国际关系研究院、中国政法大学、北京外国语大学、中国社会科学院大学等国内相关研究机构、高等院校的近50名专家学者参加会议。

中国社会科学院欧洲研究所所长、《欧洲发展报告（2022-2023）》主编冯仲平，社会科学文献出版社总编辑杨群出席此次发布会并致辞。

冯仲平在发布会开幕式的致辞中指出，《欧洲发展报告》作为中国社会科学院国际片八个（院）所的第一部皮书，迄今已走过27个年头，是欧洲研究所集体研究智慧的重要结晶和全力打造的高质量、高水平成果的名片之一。

杨群在致辞中祝贺第27部欧洲蓝皮书的出版发布。他表示，欧洲研究所27年来始终坚持撰写和出版欧洲蓝皮书，实属不易。他提出，下一步蓝皮书发展的两大目标是稳定数量、提升质量。

在蓝皮书发布会之后，中国社会科学院欧洲研究所副所长刘作奎主持了“欧洲形势与中欧关系”研讨会。“中欧关系”历来是《欧洲发展报告》中备受各界关注的章节。刘作奎在“中欧关系”主题发言中指出，中欧关系涉及政治、经济、文化和法律等各方面，其撰写既要保持一定的连续性，也要进行深度的跟踪分析。作为“中欧关系”主题发言的与谈人，北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授崔洪建分享了他的观点。

在主题发言环节，欧洲政治研究室前主任李靖堃、欧洲经济研究室主任孙彦红、欧洲社会文化研究室主任张金岭、欧盟法研究室主任叶斌、欧洲国际关系研究室赵纪周分别就“欧洲政治形势”“欧洲经济形势”“欧洲社会形势”“欧盟法制进程”“欧洲对外关系”发言。作为与谈人，中国政法大学政治与公共管理学院教授林德山、《现代国际关系》主编刘明礼、中国社会科学院美国研究所社会文化研究室主任魏南枝、中国政法大学比较法学研究院欧盟法研究所所长张彤和中国现代国际关系研究院副院长兼欧洲研究所所长张健，分别就上述主题发言进行了点评。

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