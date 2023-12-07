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第五届世界媒体峰会丨记者观察：第五届世界媒体峰会的三重深意

2023年12月07日10:27 | 来源：新华网
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　　新华社昆明12月7日电 题：记者观察：第五届世界媒体峰会的三重深意

　　新华社记者吉哲鹏、杨依军、邵艺博

　　第五届世界媒体峰会及其配套活动将于8日全部结束。世界100多个国家和地区的197家主流媒体、智库、政府机构、驻华使领馆及联合国机构和国际组织的450多名代表参加。跨越历史文化、跨越社会差异，各方进行了深入研讨，就加强合作共同应对媒体面临的挑战形成了广泛共识。

　　这既是全球传媒界规模盛大的一次聚会，也是不同国家和地区媒体人实地了解中国、感知中国的一次难忘之旅。盘点这次峰会成果，至少有三个方面的显著特点，意义深远。

　　（一）共同应对挑战，触动媒体人的心扉

　　峰会期间，媒体专业人士的发言中，“恰逢其时”可能是描述这次峰会最常用的关键词之一。

　　当今世界，科技创新日新月异，人工智能、虚拟现实、大数据、云计算等新技术新应用蓬勃发展，自媒体日趋活跃，人们获取信息的手段和渠道前所未有地便捷而多样。世界传媒业在快速发展的同时，挑战也无所不在。

　　这是2023年12月3日在广州拍摄的第五届世界媒体峰会开幕式现场。新华社记者 邓华 摄

　　无关乎发展阶段，无关乎意识形态，无关乎语言文化，这些挑战是实实在在的：

　　深度伪造技术，使用人工智能生成逼真的虚假视频和音频，使人难辨真伪；一些营销号一味博眼球、赚流量而制造出的虚假信息、谣言偏见，透支社会信任；算法技术给受众带来便利的同时，也容易将受众困于“信息茧房”；传统形态的主流媒体，面临人才、资金、发行和受众流失等困难……

　　面对传播方式、传媒格局、舆论生态深刻变化带来的强烈冲击，各国媒体专业人士一致呼吁：加强沟通合作、携手应对挑战。

　　本届世界媒体峰会，从“提振全球信心，共促媒体发展”的主题，到“强信心，共促全人类发展与安全”“迎变化，共应新技术机遇与挑战”“开新局，共造新时代媒体新市场”“谋发展，共塑世界媒体合作未来”等议题，都切中了媒体的普遍关切和共同期盼，为全球媒体共迎挑战、共创未来提供了难得的合作平台和宝贵的交流契机。

　　“感谢峰会组织者将志同道合的专业人士聚集在一起，分享和交流创造价值的思想和观点。”

　　“作为一名从业超过30年的媒体人，能参加这样一个全球性会议是非常难得的。”

　　“在本届峰会上，我们如此真切地感受到各国媒体面临的共同难题，又如此强烈地感受到携手克服挑战的信心与决心。”

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　　来自峰会与会代表特别是“全球南方”国家与会代表的真挚心声，凸显着此次世界媒体峰会的强烈现实意义。

　　（二）担当社会责任，媒体人发出共同心声

　　当今世界，百年未有之大变局加速演进，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减，一些地方战乱频仍、动荡不已。各国人民对和平、发展、合作、共赢的期盼更加强烈。

　　作为社会舆论的“发射器”和“放大器”，媒体从来都无法回避其社会责任。

　　峰会期间，众多媒体专业人士提出，媒体要对历史发展、文明繁盛、人类进步挺膺担当，应当增进理解、提振信心，而非加剧分歧、激化矛盾。

　　此时此刻举办世界媒体峰会，把来自不同国家和地区、观点和立场各异的媒体代表聚集在一起，本身就蕴含着推动媒体交流合作，弘扬全人类共同价值、推动构建人类命运共同体的深意。

　　全球各地的媒体机构广泛参与，恰恰说明，在全球性危机面前，通过加强交流合作为纷繁复杂的世界注入更多稳定性和正能量，已成为世界传媒业的共同心声。

　　这是2023年12月5日在云南昆明拍摄的第五届世界媒体峰会（云南分会场）暨第二届大象国际传播论坛开幕式现场。新华社记者 胡超 摄

　　南非独立传媒集团董事长瑟弗表示，媒体在促使人与人之间、国与国之间关系更加坚韧、联结更加紧密方面扮演重要角色。

　　白俄罗斯国家通讯社社长阿库洛维奇说，在当前严峻的国际形势下召开这次峰会意义非凡，中国提出的构建人类命运共同体理念有利于弥合世界分歧。

　　巴基斯坦互联新闻社总编辑穆罕默德·阿斯拉姆汗表示，在全球性挑战面前，媒体报道应当弥合文化差异、弘扬合作精神……

　　这次峰会的一大亮点是：受众范围覆盖全球约75%人群的四大国际通讯社新华社、路透社、美联社、法新社负责人首次在北京举行高端合作对话会，探讨在世界媒体峰会框架下建立四大国际通讯社对话机制。

　　在广东和云南，峰会相继发布了“广州南沙共识”、通过了“昆明倡议”，呼吁全球媒体为回答世界之问、时代之问、历史之问架设沟通的桥梁。共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等中国理念、中国方案，在峰会期间得到与会代表广泛认同和支持……

　　这些都说明，全球媒体加强交流、对话、合作，将为推动建设一个更加美好的世界发挥积极作用。

　　（三）感知真实的中国，国际媒体人的热切心愿

　　“百闻不如一见”，经过3年疫情之后，世界媒体界人士来到中国聚首，他们迫切希望能走一走、看一看，亲身实地感知一个真实的中国。

　　参访当天，一些媒体代表早早地登上大巴车等候出发；一些代表表示，真希望能有更多时间到处看看……

　　在广东，媒体代表参访广汽科技馆、走进永庆坊，深入感受中国高科技产业发展和岭南特色文化；在云南，多国媒体朋友走进当地的民族村和国际花卉拍卖交易中心，感受中国式现代化建设的最新成果，见证多民族共同发展进步……

　　12月2日，世界媒体峰会参会代表在广汽科技馆参观。新华社发

　　本届世界媒体峰会，新华社作为组织者创新办会模式，首次与广东省政府、云南省政府联合主办，邀请全球媒体代表深入中国多地参访交流，既看中国式现代化的伟大实践，也看人与自然和谐相处的成功案例，受到参会代表的一致欢迎和好评。

　　西班牙《拉曼查周刊》社长罗莎琳达·特赫拉表示，“中国源远流长的历史和巨大的发展潜力随时随地都能让人感受到”“她的人民的慷慨和热情是无与伦比的，在培养年轻人方面所作出的努力是卓越的”。

　　伊拉克如道媒体集团记者马哈迪·法拉奇由衷感慨，中国是一个让人真正感到和平、安全的国家，“大家一定要来中国一次，用自己的眼睛去探索，而不只是道听途说”。

　　第四次到访中国的加拿大《渥太华生活杂志》发行人、总编辑丹尼尔·多诺万说，中国在全球经济中扮演着至关重要的角色，各国媒体人需要更加深入地理解今天的中国。

　　洪都拉斯8号电视台台长金贝利·埃斯皮诺萨亲身感受到中国式现代化的蓬勃活力，希望把中国的经验介绍给更多的人……

　　真实的，才可能是动人的。

　　世界媒体峰会，为各国媒体代表近距离感受中国提供了一个难得的机遇。透过这个机会，悠久厚重的中国历史文化、敢为人先的进取精神和生态文明建设的理念，中国高质量发展、高水平开放的生动实践，变得更加具体而可感。

　　本届峰会带给全球传媒业人士的思索与启示将是长久的，其影响力突破了媒体行业本身的专业界限，在推动构建人类命运共同体的进程中，也将留下精彩的一笔。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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