新华社北京12月6日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌6日表示，希望欧方与中方相向而行，为中欧领导人会晤成功举行营造良好氛围，为中欧关系健康稳定发展作出共同努力。

当日例行记者会上，有记者问：中欧领导人会晤将于本周在北京举行，欧盟委员会主席冯德莱恩5日表示，欧盟不会接受对华贸易长期“不平衡”，她还表示欧盟拥有保护其市场的工具，但更愿意通过谈判找到解决方案，请问中方对此有何回应？中方是否担心未来与欧盟爆发“贸易战”的可能性？

“首先我想告诉大家的是，中国从不刻意追求贸易顺差。相反，我们通过积极举办中国国际进口博览会、中国国际供应链促进博览会，持续推进高水平对外开放。欢迎各国更好共享中国14亿多人口的超大市场。”汪文斌说。

他表示，中欧贸易现状是宏观经济环境、国际贸易条件和双方产业结构共同影响的结果。贸易数据并不能反映全球产业链供应链深度融合下中欧贸易的利益分配格局。在华欧企超三分之一的出口返销欧洲。

汪文斌说，表面上看，中国拥有顺差，但实际上相当一部分利润是由欧方享有的。买卖是双方的事情，如果欧方一方面在对华高技术产品出口方面设置严苛限制，另一方面希望大幅增加对华出口，这恐怕不太合常理。

“无论是解决欧洲面临的突出问题，还是有效应对全球性挑战，中国都是欧盟值得信赖、也是不可缺少的伙伴。”汪文斌表示，通过对话协商妥处分歧是中欧关系发展的重要经验。希望欧方与中方相向而行，为中欧领导人会晤成功举行营造良好氛围，为中欧关系健康稳定发展作出共同努力。

(责编：胡永秋、杨光宇)