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“你好！中国”国家旅游形象推广活动在洛杉矶举行

2023年12月06日18:08 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶12月5日电（记者黄恒）“你好！中国”国家旅游形象推广活动5日在洛杉矶举行，来自美国旅游批发商协会的800多名会员出席活动。

　　本次活动由中国驻洛杉矶旅游办事处主办，面向美国旅游业界正式发布“你好！中国”国家旅游形象，介绍中国促进入境旅游的签证便利化措施，欢迎更多美国民众来华旅游。

　　中国驻洛杉矶总领事郭少春致辞时说，中美两国元首上月于旧金山会晤中达成多项共识，包括增加中美客运直航航班，举办中美旅游高层对话，优化签证流程等，将直接惠及两国旅游业。中美两国实现了从旅游市场互换到旅游产业合作的升级，形成了中美旅游全方位、高水平合作格局。中国入境签证政策便利度不断提升，将有助于美国旅游业界设计和开发更多针对中国市场的旅游产品。

　　美国旅游批发商协会总裁兼首席执行官特里·戴尔在接受记者采访时表示，美国民众很希望去中国旅游，他本人也曾两次赴华参观访问，中国之行给他留下“令人惊叹”的美好印象，他非常赞同今天到场会员所说的“人们永远不会后悔去中国”这句话。

　　中国文化和旅游部于2023年面向全球推出新的中国国家旅游形象“你好！中国”，欢迎全球游客体验中国丰富的旅游资源、悠久的历史文化和便利的基础设施。

(责编：崔越、张悦)

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