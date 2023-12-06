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综述：多国呼吸道疾病高发 专家有这些保护建议

2023年12月06日15:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月6日电 综述：多国呼吸道疾病高发 专家有这些保护建议

　　新华社记者冯玉婧 钱铮 徐永春

　　随着北半球进入秋冬季，多国出现呼吸道疾病高发情况，面对呼吸道合胞病毒、流感病毒、支原体等呼吸道病原体的多重夹击，相关国家的卫生机构和专家建议通过接种疫苗、勤洗手、戴口罩等方式保护健康。

　　世界卫生组织欧洲办事处高威胁病原体小组组长马可-阿兰·威多森曾在今年9月每周例行的网络问答环节中指出，随着秋冬季的到来，流感病毒、呼吸道合胞病毒等病原体可能会共同传播，这种情况引人担忧，因为这会增加脆弱人群罹患疾病的风险，并对卫生服务造成进一步压力。

　　为了保护自己和家人，并帮助减轻卫生系统的压力，世卫组织建议接种针对流感等疾病的疫苗，特别是高危人群，因为疫苗仍是预防重症或死亡的最有效办法。

　　威多森说，除了接种疫苗外，人们还可以采取其他措施减少病毒传播，比如经常洗手，咳嗽和打喷嚏时用纸巾遮住口鼻等，在室内尽可能打开门窗通风，在密闭或通风不良的地方戴口罩等。

　　法国公共卫生局日前在官网发布的数据显示，在截至11月19日的一周内，法国15岁以下儿童急诊和住院人数呈上升趋势，病因主要是肺炎、支气管炎、哮喘等呼吸道疾病以及消化道疾病等。

　　为降低传染风险，法国公共卫生局建议采取防护措施，例如出现发烧、喉咙痛或咳嗽等症状时戴口罩，经常用水、肥皂或洗手凝胶洗手，定期为居住场所通风等。

　　英国卫生安全局近期发布的多种呼吸道疾病监测报告显示，在截至11月19日的一周，急性毛细支气管炎的急诊就诊人数在英国全国范围内增加，呼吸道合胞病毒的感染率和患者住院率也在增加。此外，诺如病毒感染人数近期也有所增加。

　　英国卫生安全局顾问、流行病学家康纳尔·沃森说，呼吸道合胞病毒是一种季节性病毒，儿童病例数通常在11月底或12月达到高峰。沃森建议，可通过经常洗手来保护自己和他人，咳嗽或打喷嚏时用纸巾擦拭然后洗手，保持安全距离。

　　英国卫生安全局诺如病毒流行病学家艾米·道格拉斯则提醒说，在防范诺如病毒方面，洗手凝胶不能杀死这种病毒，所以用肥皂和温水洗手是最好的。此外，还要大量饮水，以避免脱水，特别是脆弱人群。

　　据日本厚生劳动省近日发布的最新统计数据，截至11月19日的一周内，该国共报告流感病例10万多例，再次刷新本流行季单周报告病例数纪录。

　　日本专家认为，随着天气渐冷，外界环境逐渐接近病毒流行最适合的低温和低湿度环境，今后一段时间应密切关注患者数量的变化。在幼儿园和学校等场所，更要贯彻勤洗手等预防措施。与此同时，接种疫苗也是应对流感的有效手段。

　　德国罗伯特·科赫研究所12月1日发布的报告显示，目前德国急性呼吸道疾病的发病率仍处于较高水平。该研究所建议，在室内人们可以通过经常通风或戴口罩来降低感染风险。如已出现急性呼吸道感染的症状，应待在家里3至5天，直到症状显著改善，并且应尽可能避免与高危人群直接接触。但若症状恶化，应及时就医。

　　支原体肺炎是由肺炎支原体引起的急性呼吸道感染伴肺炎。据美国疾病控制和预防中心网站介绍，在美国，支原体感染是住院儿童中最常见的引起肺炎的疾病，也是住院成人中导致肺炎的第二大常见疾病。

　　美国疾控中心说，与支原体感染者短时间接触一般不会造成传染。然而，这种病原体容易在一起生活的人之间发生传播，因此支原体感染多出现在拥挤场所，如学校、医院等。

　　美国疾控中心表示，虽然目前没有相关疫苗来预防支原体感染，但人们仍可以做一些事情来保护自己和他人，如咳嗽或打喷嚏时用纸巾或手肘遮住口鼻；经常用肥皂和水洗手至少20秒或者使用含酒精洗手液等。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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