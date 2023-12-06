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专访：欧中是世界繁荣进步的两大关键力量——访西班牙中国友好协会主席安东尼奥·米盖尔·卡尔莫纳

2023年12月06日14:31 | 来源：新华网
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　　新华社马德里12月6日电 专访：欧中是世界繁荣进步的两大关键力量——访西班牙中国友好协会主席安东尼奥·米盖尔·卡尔莫纳

　　新华社记者胡加齐

　　西班牙中国友好协会主席安东尼奥·米盖尔·卡尔莫纳5日在接受新华社记者采访时表示，欧中发展全面战略合作伙伴关系至关重要，欧中应成为世界繁荣进步的两大关键力量。

　　卡尔莫纳指出，今年是欧中建立全面战略伙伴关系20周年。在这个承前启后的重要时期，打造欧中全面战略合作伙伴关系需要从互利共赢出发，欧方应站在战略和政治高度上看待欧中关系。他赞同多边主义和自由贸易，指出中国正在这方面“给世界上一堂关于开放、繁荣和变革的课”。卡尔莫纳建议，欧洲为此迈出的第一步应尽快通过欧中投资协定，使双方贸易、资本、人员流动更自由。

　　卡尔莫纳认为，欧洲应摈弃傲慢与偏见。历史证明，欧洲只有对世界开放，才能变得更繁荣并惠及周边国家。

　　卡尔莫纳说，西班牙目前正担任欧盟轮值主席国，致力于应对气候变化、数字化和以技术为基础的再工业化，而这些战略目标在欧中关系中产生了巨大的协同效应。

　　他说，中国提出的全球文明倡议深得人心，倡导不同文明相处需要和而不同的精神，需要相互尊重、互学互鉴、和谐共存。欧中两大文明有责任携手推动彼此交流与互鉴，助推欧中关系的进一步发展。

(责编：贾文婷、崔译戈)

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