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海合会首脑会议呼吁立即在加沙地带恢复人道主义休战

2023年12月06日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社多哈12月5日电（记者汪强）第44届海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）首脑会议5日在卡塔尔首都多哈举行，会议通过多哈宣言，呼吁立即在加沙地带恢复人道主义休战，以实现全面和可持续的停火，并确保所有人道主义援助物资进入加沙地带。

　　宣言强调地区正面临危险挑战，并谴责以色列肆意轰炸加沙地带导致暴力局势升级。宣言警告说，以色列如不停止“侵略”，任由冲突蔓延，将带来危险后果，并对地区人民安全和国际和平造成严重影响。

　　卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆当天在社交媒体上表示，与会各方重申支持巴勒斯坦建立独立国家。

　　巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）媒体办公室5日发表声明说，自10月7日巴以新一轮冲突爆发以来，以色列军队对加沙地带的袭击已造成16248人死亡、4.3万余人受伤。死者中有7112名儿童和4885名妇女，另有超过7600人失踪。冲突共造成286名医务人员、32名民防人员和81名记者死亡。

　　海合会成立于1981年，总部设在沙特首都利雅得，成员国包括沙特、巴林、阿曼、科威特、阿联酋和卡塔尔，是海湾地区最主要的政治经济安全组织。（参与记者：柳伟建）

(责编：贾文婷、崔译戈)

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